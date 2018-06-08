富邦「天空樹」 雙制震為安全把關

富邦「天空樹」個案，擁雙制震消能系統，耐震係數高達0.408G，為中部豪宅建築安全新標竿。圖／黃繡鳳

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中國時報
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國美館特區地標建築–富邦「天空樹」，擁雙制震消能系統，耐震係數高達0.408G，為中部豪宅建築安全新標竿。

富邦「天空樹」大樓全棟由日籍普立茲克建築大師伊東豊雄操刀設計，為落實伊東先生有機建築、流動建築的美學理念，富邦建設極力克服所有工程難度，包括開挖、打樁、結構、工法、建材等選用，都經過高強度的精密計算與嚴謹的安全性評估。

像是因應台中卵礫石地質，富邦「天空樹」基地開挖、抽水井、擋土柱、深基樁等工項就以人力雙手挖掘工法取代一般建築常用的H型鋼樁、連續壁、逆打等工法。

該案使用高承載力之筏式基礎與樁基礎共構方式，強化根基穩固性。開挖深度超過地下近20m，立於堅實的卵礫石基盤，讓大樹建築深根柢固、剛勁向上。

地上39層、地下4層的富邦「天空樹」個案，建築體採SS結構搭配CFT工法興建，另置入日規雙制震消能系統，位移型阻尼器及速度型阻尼器共394組。

其抗震及抗風能力分別提升至400gal與39m/sec，可減緩近20%的搖晃程度，全案有達7級耐震及超越規範要求的耐風標準。

富邦「天空樹」專案經理邱元志表示，SS結構之鋼骨柔軟度高，可有效降低地震時位移產生的變形安全問題，更能有效改善大樓受風力吹動而搖擺的舒適度問題。

而CFT工法屬柱內灌漿，優點在於使用超過4200kgf/cm2之高強度鋼材及高強度混凝土，且低樓層混凝土最高密度可達9000psi。

耐壓度高且密實，有助降低柱內灌漿氣泡蜂窩現象，整體結構兼具延展性及剛性，不易搖晃受損、變型。 富邦「天空樹」外觀設計跳脫傳統框架，以玻璃帷幕與石材相輔而成。共使用2766片寬度50cm、高度3.5~4.2m的抗風屏SGP膜膠合強化清玻璃百頁，反射率遠低於建築法規小於25%的標準，約8%左右。

且抗撕裂性要比傳統PVB膜玻璃強上100倍，具更高的耐久性、安全性與透明度；外牆玻璃單元選用抗輻射、隔熱、隔音效果俱佳的(6+6)+12AS+8mm的Low-E膠合複層熱硬化玻璃。

全案歷經逾40個月工期慢工出細活，於去年中完美落成、陸續交屋。富邦「天空樹」個案高安全品質的「稀有性」、「獨特性」豪宅規劃，為建築業翹楚。

(中國時報)

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