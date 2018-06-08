侯友宜慶生 騎鐵馬嗑西瓜

國民黨新北市長參選人侯友宜6月7日生日，他安排到北海岸騎鐵馬（左圖）。而三芝民眾則熱情送上西瓜，代替生日蛋糕，替他慶生。（曾百村翻攝）

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中國時報
／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜7日適逢61歲生日，他以騎鐵馬遨遊北海岸為自己慶生，在地居民也熱情送上西瓜，以水果代替生日蛋糕。侯友宜表示，大熱天騎腳踏車汗流浹背，更能體會農民在烈日下耕種的辛勞，呼籲民眾多吃水果，以實際行動支持台灣農產品。

侯友宜7日前往「皇冠海岸」騎鐵馬，在助理的陪伴下，從石門麟山鼻騎到三芝淺水灣，沿著自行車道欣賞碧海藍天的美景風光。侯友宜輕鬆騎完7公里後笑稱：「這樣子小CASE啦！」

耆老送西瓜 取代蛋糕

鐵馬體驗行結束後，三芝當地耆老特別送上一粒大西瓜替他慶生，侯友宜切西瓜架勢十足，「手起刀落」劈成兩半，接著把西瓜吃得精光，讓送禮的耆老們笑呵呵。

侯友宜表示，大熱天騎著腳踏車汗流浹背，農夫在田中耕種蔬菜水果更是辛苦，因此，生日用水果來取代蛋糕慶生「這個idea很棒」，呼籲更多人能用行動支持台灣盛產的水果，支持在地農業，也將會全力協助農友行銷水果。

不忘行銷景點與農產

侯友宜說，北海岸金山、石門、萬里、三芝是「皇冠海岸」上的4顆鑽石，未來他若當選新北市長，絕對會打造更完整的北海岸自行車道，把觀光線延伸並與淡水串聯起來，讓民眾欣賞北海岸美景。

另外，媒體詢問他文化大學「大群館」宿舍議題，侯友宜指出，這已經是6年前舊聞，他已對外清楚交代，相關問題應由文大說明比較好。

侯友宜也感嘆，很多有能力的人不願意出來選舉，就是因為會遭遇各式的造謠抹黑，「選舉還是要好好談政見」、「他辦過無數刑案，一輩子問心無愧、坦蕩蕩，從來不擔心這些。」

(中國時報)

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