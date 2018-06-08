台南水情嚴峻 代理市長祈雨

2018年06月08日 04:11 中國時報 程炳璋 、 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

旅美投手王建民（前排右四）7日帶著家人到虎頭埤遊玩，受邀參加嘉南農田水利會舉辦的圳頭祭，他與水利會長楊明風（右一）等人持香祈求天降甘霖。（李其樺翻攝）

南台灣旱象未解，台南市代理市長李孟諺7日上午到台灣首廟天壇祈雨；無獨有偶，嘉南農田水利會昨在台南市新化虎頭埤舉辦圳頭祭，正巧旅美投手王建民偕家人出遊，建仔獲邀參加祭典祈求天降甘霖。

6月再無雨 進入2階限水

「天若無雨、人就無步」，水情告急，曾文水庫蓄水量僅剩2％，李孟諺7日向天祈雨，並表示，6月中再無大雨，可能進入2階限水，用水大戶減量供水。

天壇建廟以來，只有3次正式上疏文祈雨，上一次已是1949年，今年南台灣水庫蓄水量屢創新低，行政院長賴清德2日低調到天壇祭拜天公，祈求風調雨順，廟方7日決定上疏文稟報玉皇上帝，李孟諺主持祈雨儀式，親手火化疏文。

李孟諺表示，台灣南方目前有兩個低氣壓，是近期最有可能為台灣解除旱象的機會，期盼能一舉帶來豐沛雨水。

嘉南農田水利會7日上午在虎頭埤風景區舉辦圳頭祭，祈求天降甘霖，能夠紓緩南部缺水困境，適巧旅美投手王建民帶著家人到虎頭埤遊玩，水利會邀王建民及其父親參與圳頭祭，他和水利會長楊明風等人一起持香祝禱，並倒酒祈福。

氣象局指 10日有望降雨

氣象局南區氣象中心技正黃文亭表示，南台灣9日前仍是高溫炎熱天氣，山區會有午後雷陣雨，10日有低壓帶接近台灣，南部會有降雨機會。

(中國時報)