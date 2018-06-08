迎戰少子化 陳振遠特色辦學

高雄義守大學校長陳振遠（如圖）日前接受本報專訪，針對少子化對各校的衝擊，他認為可從公私立大學減招著手，各校更應著重特色辦學。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

面臨少子化海嘯衝擊，2028年的大一新生只有15萬人，義守大學校長陳振遠認為，除了可從公私立大學減招下手，各校更應著重特色辦學，如義守大學擁有50多國、500多所姊妹校，便可透過充沛的跨國教育資源，化身成為國際教育轉運站，成為歐美大學與亞洲高教相互鏈結的平台。

2028年私大恐倒閉

陳振遠表示，過去他在高雄第一科大校長任內，曾對外呼籲，台灣生源逐年減少，需解決的是公私立招生結構問題，即公私立大學同步減招，否則到了2028年，全國大一新生只有15萬人，可說是「高教最慘的一年」，屆時如果還維持目前採行的招生模式，很可能最後剩下的都是公立大學，私校將面臨倒閉的危機。

「為了10年之後的校務經營得以持續，很多事情是現在一定要做的」，陳振遠說，他以義守大學為例，擁有500多所橫跨50國的姊妹校，校內境外生超過2000人，所開設的全英語課程逾500門，可善加利用這項國際資源，將義守大學打造成國際教育樞紐中心，不只可讓歐美姊妹校連結亞洲，也可作為協助亞洲地區的大學赴歐美的平台。

打造國際教育樞紐

此外，身處全球化時代，青年學子需要具有國際移動力，為了協助學生，陳振遠提到，義守大學將於9月新學期推出兩個英語學士學位學程，並採全英語授課，即「智慧化自動控制英語學士學位學程」、「傳播產製英語學士學位學程」，而這兩項學程將與國際學院合作，計畫讓海外學生與本國學生一起上課，從課堂中累積英語能力。

(中國時報)

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