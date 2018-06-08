擴大聲請資格 當事人可提案

2018年06月08日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

大法庭制度可望今年底實施，未來誰可以提出聲請？那些案件可以聲請？對民眾產生什麼影響？司法院司法行政廳長王梅英指出，大法庭制度除了最高法院「小法庭」的承辦法官可聲請外，其他案件當事人包括檢察官、被告或原告都可向法官聲請，將案件提交大法庭統一法律見解。

王梅英表示，大法庭提案基本上有兩個類型，第一是發生法律見解不一樣，就是現存兩個法院有不同見解（積極歧異），二是只有一個見解，但是審判庭想提出一個不同見解（消極歧異）。另種情況是，最高法院從來沒有針對這個法律議題有提出過法律見解，但又涉及原則上的重要性。

她說，有關當事人部分，設計上不是直接跟大法庭聲請，原因在於法律的適用，必須讓法治都能一致，這是法院的義務，必須客觀去適用法律，當事人實際上不是聲請權，而是督請審判權，當事人向他承審的審判庭去督促該法律已有歧異見解，請求審判庭提案至大法庭。

就聲請大法庭的案件類型部分，分為「歧異提案」及「原則重要性提案」，王梅英表示，原本司法院設計的版本是檢察官與民眾只有針對「歧異提案」聲請提交大法庭，但進立法院司法法制委員會審查後，加入了「原則重要性提案」，司法院後來也認為這是一個合理的方向，目前協商後達成的方向，檢方及人民針對兩種類型都可提案。

法官鄭富城表示，歧異提案中有一個是徵詢程序，是指最高法院的程序庭發現一個歧異提案，不管是積極歧異或潛欲變更見解的潛在（消極）歧異，在這兩種情形下設計一個徵詢程序，提案庭用徵詢書去敘明法律問題和先前見解，徵詢各庭同意哪個見解，若各庭仍有不同看法，則徵詢後就有提案義務。

他指出，此時提案庭要寫一個提案裁定，再把法律問題提交到大法庭審理，但也有可能在徵詢時，大家都覺得應變更見解，提案庭的法律見解是對的，徵詢過程便已達到統一見解的功能，不用再提到大法庭，該庭僅須在判決書交待徵詢情況及結果。

(中國時報)