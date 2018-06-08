昨午後強降雨 台南增3天用水量

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中國時報
／台南報導

7日午後強降雨使得曾文、南化水庫進水量增加250萬噸，可為台南地區增加3天的用水量。水利署南區水資源局表示，曾文與南化水庫現有儲水量足以供應大台南地區民生及產業用水至7月底，期盼這樣午後降雨的天氣能持續下去，可望紓緩旱象。 　受氣候異常影響，往年5、6月的梅雨季節今年遲遲未至，也造成各地水庫缺水。供應大台南地區的曾文和南化水庫儲水量持續探底。

直到6日，台南地區午後一度降下豪雨，雖然雨勢極大，不過降雨時間並不長，且多未落在集水區，曾文水庫集水區降雨量不到5毫米，南化水庫集水區降雨量零。

水利署南區水資源局副局長簡振源指出，7日午後一波降雨，在曾文、南化水庫集水區各帶來33毫米的降雨量，曾文水庫入流量達150萬噸，南化水庫也有100萬噸入流量進帳，以台南地區每日平均用水90萬噸計算，7日降雨可為台南地區增加3天的用水量。

簡振源表示，目前曾文和烏山頭水庫有效儲水量約2100萬噸，蓄水率約3.9％，南化水庫有效儲水量為2060萬噸，蓄水率約22.1％，另外，自1日起高屏山區有顯著降雨，每日平均可從甲仙攔河堰引水50萬噸挹注南化水庫，若能持續進水，2座水庫可供應台南地區民生及產業用水至今年7月底。

(中國時報)

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