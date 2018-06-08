公開言詞辯論 優於閉門決議

2018年06月08日 04:11 中國時報 張孝義 、 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

現行最高法院刑民庭會議決議形成的判例，引發合憲爭議，東吳大學法學院系專任教授兼學務長蕭宏宜認為，決議對於下級審沒有絕對約束力，因為法官是「依法審判」，不是依命令審判，未來大法庭實施後，刑民庭決議沒有存在必要。

蕭宏宜表示，現行決議制度的操作，是最高法院各庭的庭長，在針對自己的有爭議的法律見解，認為可能在最高法院有共識，或他的意見取得多數的接受，才會請最高法院院長進行討論。

「這有一個很明顯的技術性問題。」蕭宏宜說，因決議模式在時間點沒有制度化，如果不存在庭長發現爭議的條件，決議就不會形成，會導致無數法律爭議問題一直維持，無法統一的局面。

尤其，決議制是依最高法院的一個處務規程，那是內部的處務規程或章程，能否讓決議在實質的法源基礎上具有合理的正當性？法官是依法審判，不是依行政規程審判，這樣的疑慮，對下級審當然沒有絕對約束力，因為法官可以拒絕行政命令。

他說，大法庭制度是一個中間程序，且不一定只有法律見解的歧異可以提案，一些原則重大性的問題也可先提案，避免未來法律見解的歧異，所以與決議制度比較，大法庭比決議制細緻，大法庭制度須言詞辯論，從而有公開討論的途徑與壓力，加上個案當事人有參與可能，比起閉門決議，顯然較優。

既然決議制對下級審沒有絕對約束力，立院已開始審查法院組織法的大法庭制度，現行的刑民庭決議是否應該暫停適用？蕭宏宜指出，形式上應該要暫停適用。

不過，他提醒，形式與實質上存在落差，如果暫停適用，會造成終審法院無法解決法律意見歧異的真空狀態，且不再適用對法官或民眾是不是真的比較好？這些都是司法院需要慎重考量的。

(中國時報)