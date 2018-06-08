濁水溪揚塵威脅學童 議員請命

2018年06月08日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣濁水溪沿岸國中小學秋冬受揚塵危害甚大，環保署4日確定挑4所中小學、4所幼兒園試用氣密窗及空氣清淨機，惟評估時程約18個月，縣長李進勇7日表示時程太長，縣議員呼籲環保局動支空汙基金，不必看中央臉色。

由政務委員吳澤成領導的濁水溪揚塵治理平台會議今年3月7日、5月16日在二崙鄉舉行，縣議員李明哲提議沿岸國中小加裝氣密窗、購置空氣清淨機未獲肯定答覆。

4日環保署行文環保局指教育部國教署已委託成功大學辦理評估計畫，將於9月選4所中小學、4所幼兒園示範，評估期程18個月。

雲林縣議會7日起進行定期會總質詢，環保局代理局長張喬維答覆李明哲要求以空汙基金支應氣密窗、空氣清淨機時表示，沿岸鄉鎮學校與幼兒園都加裝，需1億4000萬元經費，環署認為應由教育部支應，此次試辦也是教育部進行。

李明哲質疑，濁水溪沿岸從林內鄉到麥寮鄉就有8所國小，要選哪一所試辦？東北季風起風到結束也才半年，評估時程1年半，屆時全國忙總統大選，誰還記得濁水溪揚塵？最好、最快的辦法是以雲林縣空汙基金支應。

縣長李進勇答詢表示，經費部分與中央配合，中央3年將花10億元整治，行政院長賴清德講過「錢不是問題，要有效果」，至於評估期程應可縮至半年內。

縣議員鍾明馨表示，濁水溪揚塵改善計畫看起來縣府有積極想要做，但魄力要拿出來，不要言必「中央」，中央不知道雲林每天都處在空氣汙染環境下生活，雲林人的健康，縣府要自己顧。

(中國時報)