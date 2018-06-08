法官選法官 公正性易受質疑

雲林科大副教授 王服清

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中國時報
／台北報導

大法庭制度規定最高法院法官對法律意見歧異有義務向大法庭提案，尋求統一見解，但東吳大學法學院系專任教授兼學務長蕭宏宜質疑，如果最高法院沒有將歧異提案到大法庭，該如何處理？雲林科技大學科技法律研究所副教授王服清則認為，行之多年的決議制有不可磨滅的貢獻，建議與大法庭制雙軌並行。

蕭宏宜表示，法官不向大法庭提案，依官方想法是以非常上訴解決，這就出現技術性的問題，現在最高法院的判決不全然都是實體判決，如果是程序判決，如何非常上訴？非常上訴的決定權並不在法官，而是檢察總長，即使成功上訴，最高法院要「自己去審過去的問題」，司法院應考慮更周延的方法。

他說，立法院是主張原則重要性，也讓當事人有提案權，但賦予當事人廣泛的提案聲請權，涵蓋法律見解歧異及原則重要性的問題，雖然當事人參與程度更高，也可預防法官不行使提案義務，但當事人提案既不要查詢、也不要徵詢，還不能事前審查，大法庭應付這些聲請就會疲於奔命。

王服清支持大法庭制度，但認為行之多年的決議制難道完全沒有正面意義？決議制在人數上及民主正當性的角度上，比大法庭多元，且大法庭是「法官選法官」，被選出來的法官在專業素養是不是有正當性？容易受到質疑，同時難道9到11位法官就代表最高法院所有法官的意見？

他強調，現行決議制度有不少缺點，但也有貢獻，所以建議兩個制度雙軌並行各司其職。

不過，法官鄭富城認為，法官之間其實私下仍會彼此交換意見，而大法庭制度會讓審判結果更具公信力。

(中國時報)

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