生命勇士胡良宇 不被腦麻擊倒

為預防肌肉萎縮，胡良宇每天利用課餘時間到校內健身房自我鍛鍊。（曹婷婷攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

吃力踩著無法彎曲的雙腿，奮力踏出每一步，這是嘉南藥理大學資訊管理系應屆畢業生胡良宇的日常；因腦性麻痺致下肢不良於行的胡良宇，辛苦邁開每一步學習路，更曾奪得全國性App設計賽金牌，獲校方表彰「生命勇士獎」。

胡良宇每天從高雄市岡山通車到台南市仁德上學，看著胡良宇每天努力「走進」校門，警衛阿仁多次及時扶起差點跌倒的良宇，校方後來幫忙申請電動輪椅，自在通行於校園。胡良宇有5位姊姊，他是家中唯一男生，因早產損及運動神經，造成下肢不良，對全家人是一大打擊，他也曾怨天尤人「為什麼是我？」

雖然無法改變既定事實，但心態是可以改變的，胡爸爸一席「兒子，人殘心不能殘！」扭轉良宇的態度，從岡山農工進修部考上嘉藥資管系，還當選學校的特殊教育推行委員會學生代表，為同學發聲。

他說，嘉藥從警衛、老師到同學都提供他許多協助，「阿仁哥」多次出手相救、學輔中心呂敏如老師為他申請電動輪椅，好幾次輪椅耗材損壞卡在半路，呂老師更連人帶車，推著他去校外車行修理、補換胎。

此外，他也感謝導師陳瑞甫每天要他去研究室報到，在陳老師指導下，努力學習撰寫程式，和同學組隊參加台灣健康資訊管理學會舉辦「2017全國健康資訊創意競賽」，以「兒童健康照護App」獲得大專健康照護組金牌獎。

大學期間表現優異，他未來也想投身醫衛資訊產業，已錄取嘉藥醫務管理研究所，成為準研究生，他說，從小每2、3天就到醫院復健，頻繁進出醫院，累積不少心得，將來希望能想到運用所學，投入醫衛資訊產業。

(中國時報)

聞颱色變搶收稻穀 米廠外現車龍 只剩6分滿 嘉明湖變成荷包蛋

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。