生命勇士胡良宇 不被腦麻擊倒

2018年06月08日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

吃力踩著無法彎曲的雙腿，奮力踏出每一步，這是嘉南藥理大學資訊管理系應屆畢業生胡良宇的日常；因腦性麻痺致下肢不良於行的胡良宇，辛苦邁開每一步學習路，更曾奪得全國性App設計賽金牌，獲校方表彰「生命勇士獎」。

胡良宇每天從高雄市岡山通車到台南市仁德上學，看著胡良宇每天努力「走進」校門，警衛阿仁多次及時扶起差點跌倒的良宇，校方後來幫忙申請電動輪椅，自在通行於校園。胡良宇有5位姊姊，他是家中唯一男生，因早產損及運動神經，造成下肢不良，對全家人是一大打擊，他也曾怨天尤人「為什麼是我？」

雖然無法改變既定事實，但心態是可以改變的，胡爸爸一席「兒子，人殘心不能殘！」扭轉良宇的態度，從岡山農工進修部考上嘉藥資管系，還當選學校的特殊教育推行委員會學生代表，為同學發聲。

他說，嘉藥從警衛、老師到同學都提供他許多協助，「阿仁哥」多次出手相救、學輔中心呂敏如老師為他申請電動輪椅，好幾次輪椅耗材損壞卡在半路，呂老師更連人帶車，推著他去校外車行修理、補換胎。

此外，他也感謝導師陳瑞甫每天要他去研究室報到，在陳老師指導下，努力學習撰寫程式，和同學組隊參加台灣健康資訊管理學會舉辦「2017全國健康資訊創意競賽」，以「兒童健康照護App」獲得大專健康照護組金牌獎。

大學期間表現優異，他未來也想投身醫衛資訊產業，已錄取嘉藥醫務管理研究所，成為準研究生，他說，從小每2、3天就到醫院復健，頻繁進出醫院，累積不少心得，將來希望能想到運用所學，投入醫衛資訊產業。

(中國時報)