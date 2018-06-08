貢寮海洋音樂祭 嗨唱18樂

貢寮國際海洋音樂祭開跑，7日記者會上找來5位身材火辣的直播主站台，讓圍觀民眾看得熱血沸騰。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

北台灣最大音樂盛會「貢寮國際海洋音樂祭」，將於7月27日到29日在福隆海水浴場熱力開唱，今年是海祭第18年，主題「18樂」找來蕭敬騰率領的獅子合唱團、董事長樂團等大咖演出，18種曲風要給樂迷最多元的原創與獨立音樂。

主打原創與獨立音樂

7日記者會由入圍金曲獎的「茄子蛋」熱情開唱揭幕，還找來5位身材火辣的直播主站台，海祭還沒開唱已讓圍觀群眾熱血沸騰。今年主舞台維持搖滾風格碧海藍天大舞台，還用當地漁船為底，打造別具風味的小舞台，讓參與演出樂團「乘風破浪」盡情演出。

活動更在主副舞台外，新設第三舞台「跨國拼場世界台」，邀請愛爾蘭The City and Us、泰國Slot Machine及BOXING樂團同場尬歌。

159團角逐音樂大賞

觀光局長陳國君說，今年報名角逐「海洋獨立音樂大賞」的樂團共計159團，參賽者年齡最小11歲、最年長62歲，堪稱跨越老中青飆歌對決，差距之大也是18年來首見，評審團會先遴選出30強，6月16日到18日在PIER5大稻程碼頭、淡水漁人舞台及淡水捷運站後廣場舉辦3場會前賽。

副市長葉惠青指出，今年海祭主題「18樂」，代表多元快樂，圍繞著原創、獨立音樂等不同主題，27日「原創音樂新浪潮」，邀請入圍今年金曲獎的「茄子蛋」與「原子邦妮」樂團、入圍最佳國語男歌手獎的宋念宇，以及國內兩大饒舌代表「顏社」與「人人有功練」演出嘻哈電音組合，「蛋堡」負責壓軸。

28日「海洋獨立音樂大賞」有爭奪海洋旗的各樂團決賽表演，去年海洋大賞得主「火燒島」樂團及大馬鬼才創作歌手黃明志也應邀演出；29日「世界狂想曲」鎖定國際重量級樂團，包括蕭敬騰率領的獅子合唱團、董事長樂團、去年海洋之星「厭世少年」等接續熱唱。

(中國時報)

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