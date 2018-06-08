嘉義市吉祥物 桃兔蛙都好萌

2018年06月08日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市議員蔡文旭7日質詢，認為嘉義市的城市定位不明，且缺乏行銷策略，促市府用「諸羅樹蛙」吉祥物行銷城市，市長涂醒哲說，可以考慮。其實，嘉義市現有食安大使「桃麻吉」、環保資收大使「潔比兔」，可愛萌樣媲美「諸羅樹蛙」。

桃麻吉 現職食安大使

蔡文旭說，嘉義市喊出「管樂之都」、「藝術之都」、「台灣京都」等，但數十年來找不到方向，原地打轉，以嘉義市的地理位置、交通及城市發展脈絡而論，應定位為「觀光消費副都心」，但市容觀瞻不佳，宜成立「市容整頓小組」，專責市容的乾淨美觀。

諸羅樹蛙 運動很吸睛

蔡文旭說，今年身心障礙國民運動會在嘉義市舉辦，特別設計「諸羅樹蛙」作為吉祥物，很吸睛又受歡迎，高雄、台中都善用吉祥物為城市行銷，值得嘉義市仿效。

涂醒哲說，諸羅樹蛙很可愛，若要尋找代言城市的吉祥物可以先徵詢市民的意見，市府會考慮吉祥物行銷城市的作法。

潔比兔 負責資源回收

嘉義市不乏吉祥物，2016年嘉義市衛生局推出吉祥物「桃麻吉」作為食安大使，以宣揚食品安全為任務，到夜市輔導攤商，到餐飲店家宣導食安，還代表嘉義市參加各縣市吉祥物PK大賽。

另外，環保局「潔比兔」是資源回收大使，廢棄物管理科長孫意惇說，潔比兔原始創意概念來自環保署，市環保局加以變化設計屬於嘉義市自己的潔比兔，在各種環保活動中與民眾互動，宣導資收。

(中國時報)