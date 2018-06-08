書迷請命 明儀書店決定續攤

河堤社區老字號「明儀書店」與房東達成協議，決定不收攤了，7日持續有書迷上門光顧。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄河堤社區老字號「明儀書店」，原本將於10日租約到期吹熄燈號，但在廣大書迷們請命，加上書店董事長高和宗與房東折衝，讓書店起死回生，達成租金不調漲、續租3年，並且至6月底提供全館會員價促銷，答謝書迷支持。

月底前會員價促銷

高雄實體書店接連吹熄燈號，繼誠品書店在高雄收3家門市後，陸續有邱永漢書局也收攤。其中，明儀書店在5月初公告，因租約即將到期，「必須和大家說再見」，決定營業至6月10日，並舉辦清倉促銷活動。

明儀書店是北高雄碩果僅存非連鎖書店，陪伴不少河堤社區、高雄人長大，熄燈消息一出引發譁然。明儀書店店長張素玲表示，原本業績及來客數不盡理想，但那一、兩周「隱性」書迷前來回味，紛紛表達不要關店訴求。

實體書店生意難做

張素玲說，經過董事長高和宗與房東再三協商後，雙方簽訂3年租約，且不調漲價格，讓明儀書店延續生命。實體書店受到網路衝擊，確實不好做，很感謝房東願意給機會，可以繼續服務書迷們。

明儀書店11日起將進行5天內部改裝，並於6月16日起試賣，6月23日重新開幕營業。張素玲說，書籍常年祭出折扣優惠，新書打79折至85折不等；為慶祝重新開張並回饋書迷，6月底前全館採會員價75折促銷。

(中國時報)

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