縱火奪9命 李國輝被判死刑

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中國時報
／新北報導

50歲男子李國輝自稱遭到幻聽騷擾，去年11月22日晚間在新北市中和區興南路租屋處縱火，造成8名房客以及李的胡姓友人共計9人慘死，新北地院7日將他判處死刑並褫奪公權終身。

李國輝因收入不穩在2016年3月和女友分手，又請緬甸籍友人Myu Zaw刪除他在前女友臉書的不雅留言，但李國輝認為友人沒幫忙還害他受到幻聽騷擾，先後在前女友乾妹、中和某里長住家附近縱火，並均遭法辦。

李國輝為了逃避幻聽多次搬家，最後以每月2500元遷入友人胡進福於中和興南路租屋處，但他又以聽到聲音為由，在二度警告租處的蘇姓男子後，於去年11月22日取出以寶特瓶盛裝的預藏汽油縱火報復，造成包括友人胡進福在內共9名房客慘死火窟。

合議庭認為，李國輝放火後迅速逃離現場且迅速變裝規避警方追緝，「比一般人更為深慮」，心神狀態正常並無減刑可能。且犯罪手法殘酷、泯滅天良，並造成9人冤死，對民事損害填補隻字未提，家屬對他仍無法宥恕。

合議庭說明，李國輝所犯已屬兩公約所稱「情節最重大之罪」，且惡性重大至極、無從寬恕，7日將他判處死刑，褫奪公權終身。李國輝聆判時雙眼緊閉面無表情。

死者張明華弟弟則說，「殺人就是要償命」，從去年案發到現在過得很煎熬，如今盼到李國輝被判死刑，心裡感到很安慰。他也認為，房東隔出那麼多房間出租圖利，最後釀成9死意外，同樣也該被追究責任。

(中國時報)

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