助移工遺體返鄉 基金會獲表揚

新北市府社會局副局長呂春萍（左一）致贈政慧基金會執行長曾瓊瑤（中）感謝狀，表揚基金會捐款善舉。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

中和9死縱火案，2名印尼籍移工安娜（Nurmah）及歐邦俊（Bong Jun On）不幸罹難，政心發展社會福利慈善事業基金會、政慧發展社會福利慈善事業基金會合捐35萬元將遺體空運回家，印尼家屬在7日縱火案宣判當天，透過印尼駐台代表處向2基金會表達謝意，新北市府社會局同步頒發感謝狀表揚善舉。

社會局指出，2名罹難者家鄉在印尼楠榜省東楠榜縣，印尼傳統為土葬，但家屬因經濟問題，無力將遺體空運回國，政心及政慧基金會得知後，主動表達願意支付所有空運費用，透過社會局協助，死者遺體在去年12月7日及8日空運回印尼，完成後續安葬事宜，費用約35萬元由政心及政慧2基金會捐贈各半。

印尼家屬對基金會善舉感念在心，因無法來台親自表達謝意，7日透過印尼駐台北經濟貿易代表處勞工部副組長蘇博文傳達謝意，這天剛好也是縱火案宣判，社會局副局長呂春萍攜帶印尼代表處及市府感謝狀，前往2基金會表揚，政心基金會顧問兼政慧基金會執行長曾瓊瑤代表受贈。

曾瓊瑤表示，政心及政慧基金會成立目的就是為了推動社會福利工作，包含老人、兒童、身障、低收、獎助學金、急難救助等補助，2名外籍人士來台謀生卻不幸罹難，令人感概，基金會伸出援手，不只希望有所幫助，也期盼拋磚引玉，讓更多善心人士或團體加入行善行列。

(中國時報)

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