浪子回頭「阿嬤 我高中畢業了」

台南監獄附設樹德補校34年來幫助1710收容人在獄中完成國、高中學業，7日舉行畢業典禮。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

台南監獄附設樹德補校34年來幫助1710收容人在獄中完成國、高中學業，7日舉行畢業典禮，25歲高中部畢業生阿智，7年前犯下強盜案，遭判刑17年6個月，從小由阿嬤帶大的他，拿到高中畢業證書，自覺讓阿嬤失望，最想跟阿嬤說「對不起，我愛妳！」

南監附設樹德補校提供收容人於服刑期間接受國高中教育，值得一提的是，長榮大學前年開先例前進南監開課，目前大二生25人、大一生23人，修滿128個學分就能畢業，2年後將有首批從監獄畢業的大學生。

樹德補校歷年譜出許多浪子回頭金不換故事，今年共20名國中部、26名高中部收容人畢業，身陷囹圄仍按部就班完成3年學業，對於收容人及家人意義非凡。

昔日剛滿18歲犯下強盜案遭判刑17年6個月的阿智，入獄6年多，完成過去不當一回事的學業，「以前不喜歡讀書，高中休學就開始跟朋友混…」，朋友相約就是去「喬事情」，好幾次受傷掛彩不敢回家，怕阿嬤擔心。

最後一次出事本以為只是去助陣，未料因強盜案被關，獄中決定報考高中部完成未竟學業，全班26人，他是第7名。他說，當初坐牢，來不及跟阿嬤說一聲對不起，拿到畢業證書最想說的就是「阿嬤，對不起，我愛妳！」

55歲蔡姓收容人販毒遭判刑19年半，原本從事業務送貨工作，經友人介紹染上海洛因，散盡家財，最後走上販毒，這是第3次入監，他說，再出監已經老了，要把握時間讀書。他也懺悔，沉迷毒海，未善盡父親之責，當他表明想讀書，3年無法下工場賺取作業金，兒女只叮囑「好好讀書，不要擔心生活費。」

(中國時報)

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