雄三誤射 士官長二審認罪獲減刑

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中國時報
／高雄報導

前年7月海軍金江艦誤射雄三飛彈，造成翔利昇漁船1死3傷，高雄高分院7日二審依業務過失致死宣判，射控士官長陳銘修因坦承犯行，從2年徒刑改判1年9月，飛彈中士高嘉駿、兵器長許博為仍判1年6月與1年2月，還可上訴。

海軍金江艦2016年7月1日在左營軍港準備甲操測考，卻在作戰模式下發射雄三飛彈，約2分鐘後擊中在澎湖海域作業的興達港籍翔利昇漁船，船長黃文忠當場死在駕駛座上，他的兒子及2名外籍漁工也因此受傷，震驚國內外。

兵器長許博為明知甲操測考僅需模擬發射1枚飛彈，艦上也僅2具「測試訓練器」（TTS），卻將4支火線安全接頭交給射控士官長陳銘修，讓他全數接上4枚雄三飛彈，並在飛彈操控系統還在作戰模式下時，擅離戰情室5至7分鐘。

飛彈中士高嘉駿被獨留在戰情室，為求測考順利，未注意作戰模式未切回訓練模式，3、4號飛彈也因未裝TTS顯示「實彈」，在選擇攻擊模式後選彈時，又沒發現3號飛彈顯示為「MSL 3」（即實彈待發射）就按下按鍵發射飛彈。

一審原僅高嘉駿1人認罪，陳銘修則在二審坦承犯行，刑度因此從2年改為1年9月，法官審酌軍方已賠家屬3000餘萬元，但飛彈造價昂貴、賠償花費也是民脂民膏，且誤射還一度造成兩岸關係緊張，3人雖請求緩刑，但法官最後未准。

(中國時報)

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