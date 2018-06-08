雙和醫院 馬紹爾駐診護健康

2018年06月08日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

馬紹爾群島共和國民多以肉食為主，全國40歲至64歲人口，近7成民眾罹患糖尿病，馬國1個月的截肢人數等同雙和醫院5年的截肢量，雙和醫院自2013年起開始協助當地醫療，至今幫助逾2000名病患，未來將持續守護馬國民眾健康。

馬紹爾群島共和國是位於北太平洋的島國，是密克羅尼西亞島群的一部分，土地面積181平方公里，人口逾6萬人，分散在34個珊瑚環礁上，美國曾在馬紹爾群島進行核子試爆，是台灣邦交國之一。

馬國由於地理結構受限不易耕種農作物，國民多以肉食為主，導致全國40歲至64歲人口，近7成民眾罹患糖尿病，雙和醫院自2013年起執行「駐馬紹爾群島共和國台灣衛生中心計畫」協助當地醫療。

雙和醫院院長吳麥斯表示，馬國新鮮蔬果昂貴，民眾長期營養失衡、慢性病盛行；根據馬國衛生暨公共服務部調查，糖尿病、心血管疾病以及癌症為前三大死因，糖尿病可稱之為馬國的「國病」。

雙和醫院為改善馬國現況提出「學童營養教育計畫」，編製營養教育手冊，被馬國官方列為當地小學的基礎教材，並安排常駐護理師進行糖尿病篩檢與諮詢，進行教師培訓。

此外，雙和醫院還提供「滾動式醫療」服務，每年派駐11名專科醫師前往馬國駐診，且每位醫師至少駐診1個月，因此榮獲第3屆國際醫療典範獎「團體獎」殊榮。

(中國時報)