嘉縣英雄聯盟 除菸蒂救環保

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中國時報
／嘉縣報導

台灣一年菸蒂產生量高達342億個，其中100億個菸蒂棄置在不易清除的死角，而海底的垃圾更是多到數不清，為提倡正確環保概念，嘉義縣政府7日先後舉辦「菸灰菸蒂不落地」大會師和淨海宣誓記者會，副縣長吳芳銘等人甚至化身成超級英雄，組成英雄聯盟呼籲全民即刻參與救援。

昨上午嘉縣衛生局先在民雄鄉公所舉辦「菸灰菸蒂不落地」大會師，號召18鄉鎮公所清潔隊和環保志工一起動手沿街清菸蒂，包括吳芳銘、民雄鄉長何嘉恒等人也一同撿拾排水溝內的菸蒂，不到3分鐘就清出數十個菸頭、菸蒂。

吳芳銘表示，菸蒂不僅造成環境髒亂，還可能引發火災，而丟入水溝的菸蒂更可能溶出汙染物，最終吃到人類肚子，危害健康，呼籲全民一起當大目仔、千里眼，一同勸導改善菸蒂隨意丟棄老問題。

隨後代理環保局長的祕書長顏明旭也舉辦世界海洋日記者會，吳芳銘等人變裝穿上道具服，化身成電影《正義聯盟》裡的英雄角色，號召民眾9日早上到布袋港海風長堤以實際行動對抗海洋汙染。

顏旭明說，嘉縣2017年成立國內首支媽祖環保艦隊，迄今累計已有82艘各式船舶加入，每艘船舶出航都會主動打撈垃圾並帶回岸上，今年第1季共清除海洋垃圾達1200件，又以塑膠容器佔41％為大宗，9日當天將集結30名潛水員淨海，350名環保志工淨灘，另有40名教師將至外傘頂洲進行海岸環境踏查，大家齊心一同對抗海洋汙染危機。

(中國時報)

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