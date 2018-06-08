曾嗆讓叔叔全家難看 姪燒死屋內

2018年06月08日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣竹崎鄉沙坑村一處鄰近的民宅、三合院接連起火，造成1死1傷，因現場有多處不連貫起火點，人為縱火程度高，羅姓屋主更直指就是命喪火場的姪子縱火燒屋，透露叔姪兩人長期不睦，曾互告家暴傷害，因兩人紛擾不斷，姪子還嗆聲要讓叔叔全家人好看，7日房子被燒毀，兒子也嗆傷住院，屋主忍不住痛罵死者。

昨嘉縣消防局獲報，指沙坑村羌仔寮一座2層樓民宅起火，消防車抵達時，2樓鐵皮屋已全面燃燒，所幸當時還在屋內睡覺的23歲男子驚醒逃出，雖一度卡在房子和矮牆間動彈不得，幸好附近鄰居發現失火，又聽到他的呼救聲，即時將人拖離火場，經救護車送往台中榮總灣橋分院急救，現已住進加護病房治療。

就在消防人員全力灌救2樓民宅時，上方相隔一條約2米寬小路的三合院也冒出火焰和濃煙，雖兩棟房子火勢不到1小時就撲滅，但消防人員卻在三合院左廂房臥室發現45歲羅姓男子躺在床上，已無生命跡象，死者雙手雙腳有燒燙傷及燻黑情形，身邊擺了1把菜刀。

接獲消息趕回來的羅姓屋主表示，2層樓建築是他1家3口居住，大哥和姪子住在三合院，指姪子經常為了家務事和他起爭執，兩人還曾互告，姪子敗訴後對他似乎更不滿，常大半夜敲打東西吵得大家沒辦法睡，氣到怒嗆要把姪子趕出去。

消防局火災調查科長李崑明指出，火場有明顯不連貫的起火點，且燒燃狀況都不相同，縱火可能性很大，至於起火原因或使用什麼助燃物，還要進一步採證調查。

(中國時報)