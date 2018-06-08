柯P狀況外 要選手清晨溜冰

2018年06月08日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市議員林亭君接獲民眾陳情，北市府為舉辦世大運，耗資400多萬元汰換迎風溜冰場燈具，不料，電壓不夠一開燈就跳電，害得溜冰小將只能摸黑練習，相當危險；市長柯文哲對此回應，應該是電容量不夠，現在清晨5時就天亮，是不是可以一大早就去練習，此話一出令林亭君氣炸。

省2萬元 拖10天才處理

世大運滑輪溜冰比賽中華台北代表隊表現亮眼，林亭君昨在市政總質詢時指出，溜冰小將在迎風溜冰場經常只能摸黑練習，競速溜冰時速高達30公里到50公里不等，如果路上有雜物，一不小心摔倒，運動生涯恐怕會因受傷報銷。

林亭君表示，上月18日向北市體育局反映，體育局卻說因為找吊車來換燈泡一次需要2萬元，要等多一些燈泡壞了再一起修，結果拖了10天才來處理，她痛批，難道市府就只為了省2萬元，要讓運動員在這麼黑暗的地方練習嗎？

體育局稱修好 議員吐槽

體育局長李再立回答，燈具都在上月28日完成檢修，但林亭君吐槽「你還好意思說修好了？」當天晚上7時說修好，過半個小時只剩下2盞燈，每次早上去檢查都說OK，但那是因為早上只有迎風溜冰場開燈，晚上周邊還有足球場、壘球場，當然就跳電。

不料，柯文哲卻回說，這應該是電容量不夠，現在清晨5時就天亮，是不是可以一大早去練習。此話令林亭君氣得痛罵，這些選手受限現實環境，白天要上課、工作，只能趁晚間練習，市長這樣的回答，簡直是不食人間煙火。

李再立說明，這是電容問題，若要更換電纜線全部約要花700多萬元，柯文哲強調，這還要和台電商量，沒有這麼簡單，會找相關局處商量解決辦法。

(中國時報)