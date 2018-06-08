檢舉日租套房 每案獎金1200元

桃園市嚴查日租套房，除製作文宣提醒遊客日租套房問題叢生，還首創1200元檢舉獎金，鼓勵民眾檢舉。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

違法日租猖獗，引爆合法旅宿業怒火，醞釀北上抗議，桃園市觀旅局嚴查日租套房，除派出祕密客入住拍照開罰，去年中至今已查獲42間，因應暑假旅遊旺季，將創全台之先，祭出每案1200元的檢舉獎金，結合民間力量，一起力阻違法日租套房。

鼓勵管委會和住戶蒐證

桃園觀旅局去年暑假開始，祭出「訂房取證、入住查察」計畫，鎖定評價破百的熱銷日租套房，派出稽查員實際入住拍照，並透過和房東「聊天」蒐集證據，確認房間數、客群等，成功突破「業者不開門就沒轍」的窘境，至今已查獲42家業者，多集中在桃園、中壢鬧區，每案開罰6萬至10萬元，其中7家已歇業、27家已從網站下架，仍掛網的也不乏聲稱出國暫停營業，將列管半年。

觀旅局觀光管理科長李復華直言桃園的違法日租已減少到全盛時期的1/3，但仍抓不勝抓，今年祭出檢舉獎金，中央補助每案600元、市府再自編預算加碼600元，只要檢舉成功，1200元就能輕鬆入袋，除了一般消費者外，也希望鼓勵社區管委會、鄰近住戶踴躍檢舉。

需檢附相關資訊

李復華說，檢舉者要檢附網路刊登資訊（包括客房介紹、房價、列印日期、網址等，或是半年內的訂房資料、匯款收據），經營者的資訊（如姓名、電話、戶籍地等足供辨識負責人的個資），以及房間地址、檢舉人資訊，經查證屬實就發放獎金。

觀旅局長楊勝評說，日本政府研擬沒合法就不能上架的規範、控管Airbnb等訂房網上的違法日租，市府查緝力道不會手軟，但釜底抽薪的辦法還是要斬斷源頭，樂見台灣也能師法推行，在相關法案施行前會積極防堵，呼籲民眾勿以身試法。

(中國時報)

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