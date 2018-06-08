龍子效應 彰縣教師甄試復活

彰化縣今年將辦理教師甄試；八卦山上偏遠文德國小，發展特色教育，7日教導小朋友們製作彈力滑翔機。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

龍子、龍女要上小一了，也讓久違的彰化縣教師甄試復活，連續多年少子化溜滑梯，彰化縣已4年都沒新聘正式教師，今年新生報到新增1128名學童，預計新增35班，彰化縣教育處7日正式公告將徵選國小普通教師15名、英語教師5名，備取名額則候用代理、代課教師。

普通英語師共招20人

彰化縣今年新生報到人數1萬445人，為近年來新高，龍子、龍女為校園注入新活力，各校振奮，教育處預估，今年縣內班級數目也將新增到2726班。

雖以國小每個班級教師配置員額為1.65名，應可以新增近50名教師，但考量龍子、龍女是少子化下滑線的新軍突起，仍需合理控管，否則超額教師的夢魘，將再度重演，甄選名額傾向保守。

學校新聘教師，增添新血輪，教育才會有生氣，但少子化讓不少學校為吸納超額教師員額，頭殼抱著燒，教育處爭取班級配置員額從1.6新增到1.65名，今年總算可以辦理教師甄試了。

備取候用代課教師

「名額不多，但總算打破多年沉寂！只能說，把握機會。」流浪教師指出，每年代理教師甄試都近200名，企盼納入正式名額都落空。預料今年將掀起報名熱潮，競爭激烈，又將是一番搶破頭的局面。

教育處長鄧進權表示，縣府近年推動「彰化縣全球連結教育白皮書」，透過增聘國小英語教師，培養學子跨文化合作和交流，這次甄選簡章、甄選名額與初試報名網址在彰化縣甄選介聘天地、中山國小網站公告。甄選分初試、複試2階段，初試錄取者方得參加複試。初試6月30日，複試7月8日。

(中國時報)

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