車型與違規地點都寫錯 判撤銷

2018年06月08日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹縣林姓男子去年騎機車在被警方攔下，告發他未戴安全帽並當場開單，林不服打行政訴訟官司，警方雖強調有2名員警目擊林男違規，卻被法官抓包寫錯違規車型及地點，執法顯有瑕疵，判罰單撤銷。

林男指控，去年8月晚間他騎車途經十興路及嘉豐路口，遇到警車將他攔下，警方指他未戴安全帽，但他認為這不是事實，且向警方要求看行車記錄器或監視器，皆遭警方回絕，他認為警方無法出示科學證據，開單並不合理。

開單警方則稱，由於當時警車上行車記錄器故障，才未拍下違規畫面，但當下有2名員警同時目擊林男未戴安全帽騎車的違規行為，無誤判的可能，警方執法並無過失。

法官拼湊事發過程，當時警方發現林男騎車未戴安全帽，遂鳴警笛要求他停車受檢，但林非但沒停還加速繞路，直到嘉興路與十興路二街口，警車趕上並將他攔下，當場舉發他未戴安全帽。

然而離譜的是，警方在該案的職務報告上，竟將林男騎乘的普通輕型機車，誤植為重機車型，違規地點也沒寫對，諸多錯誤使法官難以認同開單沒有瑕疵，縱有2名員警目擊亦然。

此外，警方無法提供行車記錄器畫面，佐證當時林男違規跡證，也未能提出行車記錄器何以故障的理由，在無積極證據的情況下，法院自應做出有利違規人的認定，因此判原處分撤銷。

(中國時報)