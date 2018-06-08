兩湖十年情 秉持一家親

2018年06月08日 04:11 中國時報 沈揮勝 /綜合報導 /綜合報導

南投縣與杭州市於2009年透過宗教交流，促成日月潭、西湖締盟，並共同輪流舉辦「兩湖論壇」；今年第10屆由杭州主辦，南投副縣長陳正昇、國民黨南投縣黨部主委洪榮章等一行60多人，6日應邀前往杭州參加開幕與論壇活動。

這屆論壇以「兩湖緣、兩地親」為軸，針對文化、教育、衛生保健、婦女創業等領域作深度討論，雙方相關部門負責人與學者專家，及杭州市人大、政協、台胞代表委員與台屬聯誼會、台商代表共150餘人參與。

論壇雙方代表人分別為陳正昇與杭州副市長陳新華，杭州市政府副祕書長李強煜主持開幕儀式。陳新華指出，杭州與南投10年來因西湖和日月潭結緣，雙方秉持「兩岸一家親」，從交流與合作起步，順應兩岸關係和平發展，推進兩地經濟社會不斷發展，謀求兩地民眾共同福祉。

陳新華說，當前杭州處於「後峰會、前亞運」機遇期，正加快建設獨特韻味的世界名城。將積極創造條件，與南投分享杭州發展機遇，努力擴大兩地各領域交流合作，為南投鄉親在杭學習、創業、就業、生活提供優質服務。

陳正昇表示，兩地輪流舉辦論壇有利於推動杭州與南投進行全面交流與合作，共同營造互利雙贏局面。期待藉由本屆論壇深化雙方合作，持續建立更深厚、多元的交流渠道，為兩地民眾營造更美好的發展。

(中國時報)