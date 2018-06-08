北藝中心內裝 今4度開標

2018年06月08日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北藝術中心內部裝潢工程歷經兩度招商失敗，北市新工處5月首度減項招標，6日開標雖有1家廠商投標，但未達3家以上廠商投標門檻，三度流標，今（8日）將再度招標；同樣流標3次的中正橋改建工程，新工處也採取減項招標，全案已送議會審議，希望這會期通過，最快年底有望重新招標。

北藝中心因前年營造商倒閉停工，市府去年拆為外牆工程及內部裝潢兩個標案，其中，外牆工程去年已完成發包復工，唯獨內裝工程2次招商都無人投標，新工處為加速工程發包，今年5月首度減項招標，預算依舊維持14億，但減少室內隔間、環境綠美化等一百多個項目。

北藝中心內部工程6日開標，但僅1家廠商投標而流標，新工處解釋，因首次減項招標，依採購法規定，第一次招標須至少3家廠商參與標案，未達最低投標廠商門檻，今天將再度招標，此次不再受投標廠商數量限制，只要有人投標就能順利發包。

同樣工程發包不順的還又有中正橋改建案，受到國際鋼價上揚、工程難度高等因素，去年至今已流標3次，市府今年5月決定追加3.69億元預算，總工程費從21億提高到24.69億，並採取減項招標，用現有預算先發包重慶南路高架橋拆除及新橋新建工程，舊橋附掛拆除等費用待追加預算後另行發包。

新工處規畫科長郭玉仙表示，減項招標及追加預算案已送議會審議，其中減項招標部分，希望本會期能通過，最快年底前可發包，明年初先動工，剩餘工程待議會同意追加預算後發包施做。

(中國時報)