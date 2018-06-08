北藝中心內裝 今4度開標

友善列印
中國時報
／台北報導

台北藝術中心內部裝潢工程歷經兩度招商失敗，北市新工處5月首度減項招標，6日開標雖有1家廠商投標，但未達3家以上廠商投標門檻，三度流標，今（8日）將再度招標；同樣流標3次的中正橋改建工程，新工處也採取減項招標，全案已送議會審議，希望這會期通過，最快年底有望重新招標。

北藝中心因前年營造商倒閉停工，市府去年拆為外牆工程及內部裝潢兩個標案，其中，外牆工程去年已完成發包復工，唯獨內裝工程2次招商都無人投標，新工處為加速工程發包，今年5月首度減項招標，預算依舊維持14億，但減少室內隔間、環境綠美化等一百多個項目。

北藝中心內部工程6日開標，但僅1家廠商投標而流標，新工處解釋，因首次減項招標，依採購法規定，第一次招標須至少3家廠商參與標案，未達最低投標廠商門檻，今天將再度招標，此次不再受投標廠商數量限制，只要有人投標就能順利發包。

同樣工程發包不順的還又有中正橋改建案，受到國際鋼價上揚、工程難度高等因素，去年至今已流標3次，市府今年5月決定追加3.69億元預算，總工程費從21億提高到24.69億，並採取減項招標，用現有預算先發包重慶南路高架橋拆除及新橋新建工程，舊橋附掛拆除等費用待追加預算後另行發包。

新工處規畫科長郭玉仙表示，減項招標及追加預算案已送議會審議，其中減項招標部分，希望本會期能通過，最快年底前可發包，明年初先動工，剩餘工程待議會同意追加預算後發包施做。

(中國時報)

兩湖十年情 秉持一家親 社區主委無薪卻有責 待改善

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。