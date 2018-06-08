撿菸蒂心生感觸 柯再提台灣價值

2018年06月08日 04:11 中國時報 張立勳 、 張潼 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲7日與慈心有機農業發展基金會啟動「永續樂活免廢暢飲」行動，柯文哲致詞時重申台灣價值，其中一項是「永續經營」，他提到先前去天津街撿菸蒂，撿了1個小時，轉過頭再去看，後面又繼續再丟菸蒂，完全沒有感動人家，強調垃圾必須從源頭減量，最後受益的還是我們自己。

柯文哲表示，所謂的台灣價值，包括民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢及永續經營，雖然永續經營是最後一項，但不代表是最不重要的，他說，永續經營是一種態度，各企業應該響應永續經營的價值。

他說，企業可從短中長期計畫進行，短期包括辦活動準備飲水機，鼓勵大家自己帶環保杯，最近北市環保局乾脆在現場提供環保杯，用完帶回去洗，所以由政府帶頭來做，第一步在活動就減少產生塑膠垃圾。

柯文哲認為，最重要的是從源頭減量，最後受益的還是我們自己，長期在企業裡推動減少垃圾的文化，柯說，北市府禁用一次性及美耐皿餐具，一年下來，紙盒垃圾減少82％、塑膠杯少掉68％，垃圾源頭減量，才能減少焚燒垃圾產生的PM2.5及戴奧辛。

此外，議員林亭君昨在市政總質詢指出，狗便袋不用太乾淨，建議不如收集大家沒那麼乾淨的塑膠袋再利用，這樣比較環保。環保局長劉銘龍說，2個月內挑尺寸適合的試辦看看。

(中國時報)