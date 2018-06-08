教室裝冷氣 竹市46位校長說YES

2018年06月08日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市政府7日決定為全市國中、小教室安裝冷氣，未來孩子們不用再吹家長提供的冰塊風克難降溫了。（陳育賢翻攝）

小朋友上課熱昏頭，「快中暑了啦」！小朋友們的苦，市長聽到了。新竹市政府7日邀集全市46所國中小校長開會，就教室是否有安裝冷氣的迫切需要交換意見，46位校長一致認為要裝，市長林智堅決定規畫「教室降溫計畫」，投入4.5億元經費，2019年起分3年完成建置。

林智堅表示，現行《國民中小學設備基準》中指出，國中小普通教室空調為非必要設備，但這兩年5至7月的平均氣溫節節升高，孩子在悶熱高溫的教室內上課真的很辛苦，昨天他特別邀集全市46所國中、小校長研商討論裝冷氣的必要性，獲所有校長一致支持。

林智堅也特別指出，日前在議會面對答詢時，他即肯定國中小冷氣列為國教基本設備是正確方向，也向議會報告將積極研議，但因各縣市財力情形不一，他也呼籲中央應統一規定，統籌財源，並修訂《國民中小學設備基準》，避免城鄉差距造成不同地區的孩子的雙重待遇。

教育處長李芳齡表示，市府「學生教室降溫計畫」是規畫今年編列預算，2019年起為全市公立國中、小裝設冷氣，將分3年給予包括冷氣設備、電路配備、調整電費契約容量費用等硬體經費補助，由於是要涉及空調硬體，尚有裝設前的校舍整體電力系統評估及改善等作業，作業較為複雜，因此需逐年分批補助學校改善辦理。

至於未來的電費如何支付、若市府全額付擔1年將增加多少預算？以及包括室外氣溫到達幾度才能開冷氣等使用規定，市府表示還要再研議與評估。

(中國時報)