砍斷好友氣管 嫌判刑15年

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中國時報
／竹市報導

新竹縣江姓男子去年不滿熟識多年的胡姓友人常出言嘲諷，竟持刀在撞球場伏擊砍殺胡男，氣管、頸動脈被砍斷，胡當場斃命，江男逞凶後一度逃跑，後又折返現場投案，地院法官依殺人罪判刑15年。

判決指出，34歲江姓男子與37歲胡姓男子是認識10多年的老朋友，從高中就常玩在一起，兩人都愛打撞球、喝酒，只是胡說話太嗆，酒後出言譏諷「你是什麼咖小（台語：算什麼東西？）江男記恨在心。

去年8月案發前1日，江男與胡男又爆發爭執，胡男拿出200元鈔票朝江男丟，雙方差點要打起來，被旁人攔下，兩人共同好友為勸和還想藉喝酒調解，不料胡男酒後又怒火中燒，嗆江男「你算什麼咖小？好膽你來！」

江男不堪一而再被譏笑，壓根不打算和解，積恨甚深埋下殺機，隔日趁胡男到竹北市某撞球場打球，正低頭看手機時，冷不防拿出預藏的西瓜刀，朝胡男右後頸部猛砍，隨即又朝胸、腹亂砍，胡不支倒地，江逞凶後丟刀逃逸。

胡男要害中刀，傷勢極重，送醫仍告不治，警方獲報後趕抵命案現場，江男又折返並向警方投案，偵訊時吐露被胡男言語霸凌的怨恨。

合議庭法官審理後認為，江男行凶犯行明確，但逞凶後曾向店家請求叫救護車，逃逸40分鐘重返現場投案，屬良心未泯，因此判刑15年，褫奪公權10年。

(中國時報)

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