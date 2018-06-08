基隆拍戲外景 市醫最熱門

2018年06月08日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆擁有得天獨厚的山、海、城美景，深受許多片商與網美歡迎。市府統計，劇組來基隆取景的件數不斷增加，最熱門的拍攝場景熱點前5名分別為市立醫院、中山橋、大武崙澳底沙灘及海洋廣場，而佛手洞及漁會正濱大樓則並列第5名。

市府行政處新聞科的統計，申請基隆市影視協拍件數，自2015年起逐年成長，2014年協拍18件、2015年協拍17件、2016年協拍26件、2017年協拍43件，而今年1月累計到5月底止協拍件數有47件，已超越去年1整年的件數，與去年同期比較成長2.6倍。

協拍件數 成長2.6倍

分析這2年的協拍類型，以電視劇及電影居多，其次是音樂MV、網路影片、廣告及紀錄片等，至於在拍攝場景的分布，以觀光景點17件、歷史人文建築9件等2類場景居多。

熱門的拍攝點還包括阿根納造船廠、碧砂漁港、八斗子漁港、基隆地標公園、廟口，以及白米甕、槓子寮、大武崙等砲台，或是人行天橋、巷弄街道等也都有劇組申請協拍。

今年影視協拍部分，有即將播映的電視劇「人際關係事務所」，還有電視劇「翻牆的記憶」、剛開鏡的新創電影「完美正義」、董事長樂團「瘋人」MV及美食節目「食尚玩家」等，都不約而同來基隆取景。

去年則有電視劇「牡丹花開」、「外鄉女」、影集「鑑識英雄」及電影「姊妹」等有許多畫面是在基隆拍攝，更有由韓國影帝黃政民擔綱演出的電影「工作」及日本知名女子團體櫸坂46拍攝「進擊的21人」MV。 協拍網頁 劇組不衝突

市府表示，近幾年積極投入市港景觀再造，加上天然的山、海、城美景，都是吸引影視劇組前來拍攝的好條件，去年建置「隆來拍電影」網頁，劇組可以透過協拍網頁獲取場景及協拍資訊。

(中國時報)