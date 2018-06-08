改善動線 增設國道1號中正北匝道

2018年06月08日 04:11 中國時報 甘嘉雯 、呂筱蟬、 賴佑維 ／桃園報導 、呂筱蟬、／桃園報導

國道1號因桃園路段塞車嚴重，為求解套，市長鄭文燦7日視察多個交流道，針對增設匝道、改善動線等了解現況，其中增設中正北路匝道，完工後可改善包括南崁交流道、台4線的交通壅塞情形；而增設中壢中豐交流道計畫，原因用地費及範圍廣大不可行，市府與高公局研擬方案，透過重新建討交流道形式，並採先行闢建往返台北地區匝環道，並預留增設往返南向匝道結構滿足當地交通需求。

鄭文燦表示，增設中正北路匝道可改善包括南崁交流道、台4線的交通壅塞情形，車流可以不經由南崁市區直接由桃17線（蘆興南路）南進國道1號，並由國道1號北出通往蘆竹、桃園地區，讓蘆竹區居民聯外交通更加方便，紓解現況南崁壅塞情形。

中豐交流道 經費降至10億

增設中壢中豐交流道計畫延宕許久，鄭文燦表示，原規畫為全方向交流道（部分苜蓿葉型），銜接中豐北路，用地費約60億元，工程費約10億元，因經費龐大，經協調後，採先行闢建往返台北（北向）匝環道的方式，並預留增設往返南向匝環道結構，總經費大幅下降到約10億6000萬元，完工後可分流約80％的車流。

國3與台66 建交流道連接

國道3號大溪交流道與3公里外的台66快速道路未有系統交流道連接，民眾需透過平面道路銜接，也造成塞車，經過中央、地方政府合作，增設系統交流道工程獲得行政院核定，將以46億900萬元興建，預計2022年完工。

鄭文燦表示，從66快速道路下來的車輛、不進大溪的路過性車流占6成以上，但卻導致永昌路交通不便。

因此居民也引頸期盼，希望完成高速公路的路往連結，改善路過車流的交通壅塞。

(中國時報)