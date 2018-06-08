龍駁倒果為因 燕批打假球

台中市議會民進黨團抨擊藍營監委「倒果為因」，引用錯誤資料「做賊喊捉賊」！（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導
國民黨市長參選人立委盧秀燕（左六）反諷說，市府如同「小偷被抓，抗議不公，還指警察有顏色」，讓人無言。（陳世宗攝）

監察委員仉桂美、章仁香調查中火工程意外，認為台中市府要求中火減煤僅20萬噸，對空汙改善無實質意義，7日引爆藍綠攻防！台中市長林佳龍指監委引用數字錯誤、倒果為因；國民黨市長參選人立委盧秀燕反諷，市府如同「小偷被抓，抗議不公，還指警察有顏色」，讓人無言。

市府指監委數據錯誤

台中市環保局7日先舉行記者會，環保局長白智榮、新聞局長卓冠廷說，中火在市府要求下，今年至少減煤172萬噸，監委引用錯誤假設、數據，導出只減少20萬噸的錯誤結論，籲監委查案應明察事實，並本於專業。

林佳龍指出，監委引用數字錯誤、倒果為因。《台中市生煤管制自治條例》在他任內推動，相信努力與成果市民看得見；空汙改善是全民的事，如跑馬拉松要自我挑戰，政府民間一起努力。

盧秀燕、國民黨立委顏寬恒與市議會黨團也舉行記者會，表示感謝監院公正調查，證明藍營質詢市府減煤打假球；籲林佳龍誠實面對空汙議題。針對環保局長、新聞局長批監委錯誤數字、錯誤結果，表達嚴正抗議。

藍營籲正視空汙議題

盧秀燕表示，市府指監委有顏色、讓監院無言。代表林市長沒有誠實面對讓市民深惡痛覺的空汙議題；希望林佳龍以台中市民為念，好好處理空汙問題。

台中市議會民進黨團也舉行記者會，反批盧秀燕接手惡意炒作，不提當年國民黨政府蓋中火、近30年執政從未減煤，誤導民眾，有如做賊喊捉賊。

(中國時報)

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