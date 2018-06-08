罕病兒林依依 贈林右昌畫像

2018年06月08日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市中正國小林依依同學，罹患脊髓性肌肉萎縮，但樂觀的精神讓她榮獲2018「總統教育獎」，她7日在母親及師長陪同下，到基隆市政府與市長林右昌見面。林依依也在現場畫了林右昌的畫像送他，場面溫馨，林右昌則以英國物理學家史蒂芬‧霍金的事蹟，期勉林依依朝向自己夢想前進。

林依依畫了2小時的市長畫像，贈送給林右昌，林相當感動，也回贈她水彩顏料給喜愛畫畫的林依依，並稱讚她的樂觀、積極進取，不只鼓舞身邊同學，也讓總統與很多人都看見她的努力，為自己與人生帶來更多正能量。

教育處指出，罹患脊髓性肌肉萎縮的林依依，生理發展讓她從小只能在輪椅上活動，但不便並沒有縮減她想要認識世界的渴望。喜歡閱讀與善用科技學習的她，更愛分享與陪讀，常帶著較低年級的孩子閱讀，感受世界美好與良善。

林依依同時擔任學校資源班的小橘子志工，常利用下課時間陪小朋友聊天、玩桌遊、甚至複習功課，也因此獲得總統教育獎，並將在7月6日前往總統府受總統蔡英文親自頒獎。林依依表示，未來夢想是當美食部落客。

林右昌則以他心目中的英雄，著名英國物理學家史蒂芬‧霍金為例和林依依分享，提及霍金克服不便發揮天分與智慧，開啟人類對物理世界與宇宙空間探索，期勉林依依發揮天分，朝向自己夢想前進。

(中國時報)