放視大賞 靜宜勇奪金、銀獎

靜宜大學參賽團隊在「放視大賞」展覽暨競賽中，大放異彩！勇奪金、銀獎等佳績。（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

靜宜大學在國內數位與互動科技最具影響力之一的「放視大賞」展覽暨競賽中大放異彩！資傳系碩一何祥祿2的作品「炎姬」勇奪「遊戲類PC遊戲創作組」金獎，並獲4家知名企業「廠商特別獎」及「美術創意設計」等獎項；資工系三年級鄭聖文以「基於光流視覺的無人機飛行控制系統」作品，榮獲「行動應用類資訊應用組」銀獎。

「放視大賞」展覽暨競賽由經濟部工業局、教育部、高雄市政府共同舉辦；從全國89所學校、192系所、1684件數位娛樂與體感科技作品中，選出45件作品。

靜宜大學副校長溫嘉憲說，該校資訊學院首次參與「放視大賞」展覽暨競賽就獲佳績，實屬不易，鼓勵學生參與國內外各類競賽累積經驗，未來與職場無縫接軌！

資傳系主任劉國有表示，該校由獲得校內資傳系「金傳獎」、資訊學院「學院獎」及碩士班學生，以主題「靈光乍現」組成16個團隊；首次參展就有7組入圍，深獲各界高度肯定。

何祥祿設計的動作遊戲「炎姬」，不僅榮獲「遊戲類PC遊戲創作組」金獎，遊戲畫面視覺效果與BOSS戰鬥表現精采，吸引知名公司挖角。

榮獲「行動應用類資訊應用組」銀獎的鄭聖文，獲獎作品「基於光流視覺的無人機飛行控制系統」透過「電腦視覺」改良無人機，在GPS訊號無法偵測的環境中自主飛行，也深獲佳評。

(中國時報)

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