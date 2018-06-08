愛心店家 買玩具送香蕉

2018年06月08日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

近日香蕉價格崩盤，全台各地發起搶救蕉農行動，新竹縣一名科學玩具業者曾政傑不落人後，訂購2000台斤香蕉，舉辦買玩具小蕉送真蕉活動，只要購買一個小小的玩具蕉，真蕉不限數量隨便拿，盼能讓蕉農度過這次難關。

科學玩具業者曾政傑早年在大企業擔任中高階主管職，但他卻發現再高的薪水，不及好好陪伴家人，為了給妻子兼顧家庭與事業的空間，於是轉型開科學玩具店。

曾政傑表示，一開始開設玩具店，單純為了讓孩子們能夠暢遊其中，但他發現樂高玩具在台越來越普及，因此店內開始主打樂高玩具。在事業版圖擴張的同時，曾政傑投入公益活動，除了結合「樂高爸爸」將樂高玩具送往偏鄉給孩童，也參與樂高補牆行動。

近日香蕉價格直直落，蕉農們叫苦連天，曾政傑有天到南部遊玩時，看見蕉農站在烈日下賣香蕉，但路邊滿地香蕉卻乏人問津。曾政傑有感於此，出資購買南部2000台斤香蕉，希望自己的玩具店也能為農產業盡一份心力，推出買小蕉送真蕉活動，要找回台灣香蕉王國的美名。

「不限數量，只要需要都可以拿。」曾政傑在9日上午準備200支玩具小蕉，民眾只要購買一個價值25元玩具小蕉，即可把真蕉帶走，不限數量，只要有需要，「帶一箱走都沒關係。」

(中國時報)