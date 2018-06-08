北市允辦機器人格鬥賽

AI時代來臨，台北市議員王欣儀呼籲市府應具體務實面對「機器人教育」。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

AI時代來臨，台北市議員王欣儀呼籲市府應具體務實面對「機器人教育」，舉辦機器人格鬥賽，幫助相關產業發展，讓機器人教育向下紮根，打造台北市成為機器人科技城市。台北市長柯文哲也允諾，最快將於今年先辦理一場機器人格鬥賽，未來也會爭取國際賽事主辦權。

鄰近台灣的日、韓對機器人教育相當重視，王欣儀指出，日本發展機器人教育長達15年，也已舉辦逾15年的機器人格鬥賽，只要舉辦比賽均有來自台、韓、美等選手超過300隊前往比賽，不斷在世界上擴大影響力。

她說，在南韓政府帶頭支持下，孩童從幼兒園時期，就有機會透過玩具、遊戲等方式，接觸基礎機器人教育，電視台也會轉播機器人競賽，政府甚至直接出錢引進日本robo-one比賽。

她說，教育局舉辦的「台北市中小學資通訊應用大賽」每年的預算70萬，有機器人社團的國小有30校、國高中才9校，且各校教具、教材與教學方式沒有標準，必須各自努力。

王欣儀認為，北市府對電競產業相當重視，盼市府能同樣對待機器人教育，用寓教於樂、玩的角度引起大小朋友對程式語言的興趣，激發學習動力，希望今年先辦一場市府盃機器人格鬥賽，再進一步爭取舉辦國際大賽。

王欣儀表示，創造需求、市場才能促進產業茁壯，因此應由政府帶動產業發展。日本直接開出需求，掃地機器人、搬運機器人運用在羽田機場，市府可研究哪些工作需要機器人，只要把需要的機器人規格訂出來，透過標案、採購案方式，就會有業者進行研發，進而活絡產業。

(中國時報)

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