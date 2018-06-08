台美準結盟 大陸零容忍

2018年06月08日 04:11 中國時報 李正修

美國參議院軍事委員會5月24日表決通過參院版「2019財政年度國防授權法」草案，完整內容6月6日公布。其中，第1243條主要論及台美軍事合作部分，除了要求國防部應協助台灣取得與其他國家軍售合作外，亦要求美軍應參加年度漢光演習、讓台灣參與適當的美軍演習，甚至考慮派遣美軍醫療船訪問台灣，成為美國「太平洋夥伴」任務的一部分，強化彼此的救災計畫與準備。

關於突如其來的「美軍參與漢光演習」一事，由於該版本與眾院稍有不同，最後是否能順利成為法案，仍有待與眾議院討論後才可能在兩院表決過關，此過程勢必引起美方行政部門的關切及大陸的強烈反彈。然而，無論這是美國參議員的神來之筆或我國駐美代表處的遊說成果，其後座力不容小覷。倘若該條文一旦成為正式法案，將會被北京視為台美間的「準軍事結盟」關係，也等於為美國軍事干預台海事務開了一扇窗，這是大陸絕對無法容忍的。

實際上，台灣與美國的軍事交流早已行之有年，美方人士觀摩漢光演習也不是祕密，若將這些良好互動訴諸法律文字只會增添麻煩。更重要的是，當兩岸維持平穩的官方接觸時，大陸對台美軍事交流通常較輕鬆看待。例如，在馬英九主政期間，美國國防部曾主動在官網放上副國防部長楊念祖訪問美國華府的照片，甚至AIT也主動公布我國參謀總長及海軍司令參加美國太平洋司令部與太平洋艦隊指揮官交接典禮等，當時大陸當局均低調不表示任何意見。

目前由於兩岸關係持續處在冷對峙狀態，蔡英文政府「聯美抗中」以求自保的策略當可理解，以免在台美中三角關係裡遭邊緣化。然而，這種一面倒的政策選擇是否真的有助於台灣的長期利益，就有待商榷。

不同於馬政府對等、尊嚴的對美工作，蔡政府從來不吝於誇大與美國的良好往來，藉此向大陸示威，也才能向國人有所交代，即便可能損及國家顏面也無所謂。蔡政府對美國國會有任何友台舉措都大肆回應，使得整個行政部門上行下效，面對美國都自動矮一截。對一再強調捍衛台灣尊嚴的蔡政府來說，是何等諷刺。

依據《台灣關係法》，以非和平方式決定台灣前途都會被美國「視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切」。因此，維持與美國穩定平順的軍事合作定有助於國家安全，這是主政者的最基本職責，不必拿來吹捧。

自美國國會陸續通過幾個友台法案、要求行政部門提升與台灣的官方交往層級與軍事合作以來，大陸無不密切關注美方是否會付諸實際行動，也以緊縮台灣國際空間作為報復，導致台灣面臨進退維谷的窘境。

與兩強權同時維持平穩往來的雙邊關係最有利於台灣的生存，蔡政府切莫捨本逐末，忘記改善兩岸關係才是最迫切的問題，否則終將使得我國淪為美國圍堵中國的棋子。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)