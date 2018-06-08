到大陸上市 得說人家聽得懂的故事

2018年06月08日 04:11 中國時報 丁學文

這是一次讓台灣投資者眼花繚亂的非典型IPO。今年2月1日，富士康工業富聯向大陸證監會提交《招股說明書》。沒想到3月8日就過會了，流程只走了36天，這是史無前例卻讓很多人流口水的不可思議。5月27日發布了網下發行配售結果，不但戰略投資者由大陸國家隊牽頭，連互聯網巨頭BAT也全都入列。而IPO後，工業富聯總股本將達197億人民幣（下同），發行價對應的市值為2712億，竟比台灣母公司市值還高40%。大陸資本市場用短短4個月讓台灣投資人看了一場不可能的秀，它成功吸引了一大批台灣企業躍躍欲試，也好好秀了一把大陸資本市場的肌肉。

不過，大家可千萬別把不常發生的事當正常，企業上市都需要公司經營者進行複雜且細膩的布局抉擇，你的企業本質好，其實不一定要上市；但如果企業本質不好，就算上市，你的烏鴉也不會立刻變鳳凰。畢竟，股票IPO再熱鬧也只是一時，最終公司的價值還是要看長遠經營出來的基本面決定。

有人說只要能夠沾上新經濟的邊，肯定還是可以得到大陸股民青睞而飛黃騰達。果真如此？ 大家別忘了2015年以後，全球流動性已進入一個收縮過程，滿地都是錢的日子一去不復返。以美國聯準會為代表的貨幣政策開始收縮，引發了包括阿根廷、土耳其等的新興市場國家搖搖欲墜。2016年以來，整個大陸監管政策收得非常緊，從上到下無不想方設法去槓桿，融資難的情況層出不窮，想靠忽悠擁有高本益比根本不切實際。還有中美貿易摩擦愈演愈烈，沒有人知道什麼時候會擦槍走火。

我認為利率的反轉以及中美貿易的不可測性，將讓大陸資本市場的錢潮吹不起以往那麼大的泡沫，你的企業沒有三兩三，可千萬不要上大陸這個梁山。

另外，富士康只有1個，一般台灣企業若想大陸IPO，首先要耐得住寂寞，大陸的上市就像馬拉松，有耐力才能贏得最後。從數據上來看，2017年上會企業的平均排隊時間為1.49年，如果算上輔導時間，基本上要2年。當然，大陸證監會現在也鼓勵新經濟企業去上市，很多人說新經濟企業上市速度會更快一些，但是不是這樣？沒人知道。另外，企業IPO要經得住失敗。去年大陸通過證監會審核的比例屢創新低，擬IPO公司面臨更大的考驗，甚至很多企業開始撤回材料。現在大陸IPO的審核，新機制發布後要求終身責任，再也不是你以為的上了市就一勞永逸等著數鈔票。

第三個是要付得起費用，既包括顯性成本，也包括隱性成本。顯性成本包括會計師事務所、律師事務所等，雖然很多大陸地方政府對可以IPO的企業有一定的補貼，但是也有一些隱性的成本，比如補稅，有些企業甚至不小心還會牽扯出一些見不得人的灰色地帶。同時社保成本也是很多企業面臨的財務問題，比如很多台灣企業過去因為種種原因沒有給基層員工繳納社保，這些都是躲不掉的隱性成本。還有大陸的IPO審核，3000萬利潤是個硬指標，你的企業沒有把握獲利節節升高，就別打腫臉充胖子硬往A股衝。最後，企業在選擇合作券商的時候，要懂得選擇真正在這個承銷領域過會率比較高的團隊，不要以為靠熟人就可以通行無阻，這招在大陸已經失效。

最後，不要看不起大陸企業，中國在經歷了一輪史詩級般的消費升級後，衣食住行、吃喝玩樂的各個領域都出現了匪夷所思的爆發性新企業，我相信未來幾年大陸還將有更多高層次的創新。

曾經，中國從0到1的創新並不多，大部分企業靠的是山寨模仿，但最近不一樣，我看見很多海歸陸續回大陸創業，帶回了不少不輸歐美的新技術、新思維，例如5G技術會給新經濟的發展帶來新機遇；物聯網會給各行各業帶來顛覆性商機；電動車的問世，更對車製造、車聯網及車能網帶來前所未有的念想。

醜媳婦總要見公婆，想上市就得驗證你說的故事能實現，到大陸上市不但要能說故事，還得說大陸人聽得懂的故事。更重要的是，隨著台灣代工故事在大陸的不被重視，唯有擁有一個接地氣、有想像空間，還可以實現的故事，你才能採摘到大陸上市的甜美果實。（作者為創投合夥人）

(中國時報)