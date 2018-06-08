吳音寧現象 民進黨現世報

2018年06月08日 04:11 中國時報 包正豪

如果我是吳音寧，我一定覺得很悶。不過就是一個「小小的」台北農產運銷公司總經理，怎麼一下子就有「總統級」的媒體曝光待遇，偏偏還又是負面消息居多。原本是個有理想、有抱負的文藝青年，現在被輿論攻擊到體無完膚，還有掛在身上甩不掉的「二百五實習生」封號。

說到底，吳音寧其實也沒做什麼不堪的事情，北農在她接手之後，也只不過出了個停市的包，就算有損失，也已經過去。用推廣業務費送禮，花錢買要廢棄但還能食用的蔬菜捐贈給「社福團體」，涉及金額都不大，但就是會被當成箭靶來攻擊，何以吳總經理就是媒體焦點，藍綠議員都喜歡拿她作法呢？因為她討人厭嗎？好像也還好，但就是說不出的怪，總覺得渾身上下都是破綻，隨便戳弄一下就能夠有新聞。

吳音寧幾近悲憤地說，這些是抹黑，是蓄意攻擊，是政治操作下的結果。然後蔡英文以總統之尊替她背書，說她只是不熟悉政治，甚至把整個民進黨都拉下來墊背，民進黨中常會可是力挺吳音寧呢！言下之意，吳音寧是適才適所，苦幹實幹，只是被政治攻訐而已。

吳音寧其實應該看開一點，這是因果，想想看當初民進黨為了騰出這個位置給吳音寧的時候，是怎樣對付韓國瑜的，現在只不過是重演當時的一幕而已。事實上，政黨輪替之後，因為要安插自己人，所以要把前任幹掉，幾乎可以整理出一套SOP出來。政務官比較簡單，說換就換。但有任期保障或是這種半官方團體需要董事會同意任命的，就比較麻煩一點。碰上像韓國瑜這種刺頭，肯定是要打一仗的。

看中位置，第一件要做的事情就是抹黑在位者，貪汙腐化、濫用權力等髒水罪名，先潑再說。反正會有扛著言論免責權保護傘的民意代表們，譬如段宜康這種人，跳出來擔當第一波打擊任務。被攻擊者百口莫辯，大環境又不利於自保，所以被攻訐者往往撐不過去，負氣下台。把人趕走的目的達成後，原先的指控統統船過水無痕，沒有任何人在乎或是繼續追查，口中噴著毒液的狡詐政客們偃旗息鼓。

吳音寧既是用這樣的方式上台，坐在北農總經理位置，所有的一切都會被拿出來放大檢驗。如果她的經驗背景不符合一般對民間企業總經理的認知，那就是「酬庸」，躲都躲不掉。只要上位以後，能夠四平八穩不出錯，攻訐自然停止，偏偏吳音寧上任未幾，工作能力備受質疑，所以再加上「無能」之譏，更加印證她的上任是酬庸，自然引來更多的攻擊。等到最近爭議到底吳音寧年薪有沒有250萬的時候，其實已經不重要了，因為烙印在吳音寧身上的就是一個「民進黨酬庸的無能肥貓」標記，無可改變。

為什麼會這樣？很簡單，就是不照規矩來。想要替吳音寧騰出位置，可以不需要抹黑韓國瑜，只要照規矩開董事會，選出新董事長後任命新人接任總經理，順理成章。有什麼必要為了早點奪占這個位置而無所不用其極？更可惜的是，吳音寧不只是個案，她是通案，是民進黨想要整碗捧去而且還要立刻捧去的通案。原本可以好好處理的人事問題，非要搞成這樣血淋淋的廝殺，怪誰？鄉愿一點講，是藍綠惡鬥，但其實吳音寧現象只不過是民進黨「順我者昌，逆我者亡」的權力遊戲而已。（作者為淡江大學蘭陽校區全球政治經濟學系主任）

(中國時報)