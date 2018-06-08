2018年06月08日 04:11 中國時報 鈕則勳

針對北農總經理吳音寧接連的風波，小英終於出手相挺，指吳是做事的人，不熟悉政治；對小英的送暖，吳則表示感謝，看得出來兩人「英音相惜」。但有趣的是，台北市長柯文哲對此卻說到「總統一旦表態，綠營一定被迫集結，綠營集結，國民黨不打才奇怪」，他並感嘆藍綠惡鬥，恐會打趴台灣。此番論述雖屬柯P「我口說我心」之論，卻是針對小英論述做的反應，且炮打兩黨。很明顯地，他似有想藉「吳音寧風暴」作為吹響選戰號角、重振聲勢的起手式。

首先，柯P藉「吳音寧風暴」可凸顯出自己的行動力及施政績效。從吳的風波開始，柯對吳的態度一直曖昧不明，有時指吳是政府塞過來的，有時卻會為其緩頰，也表示不會懷疑吳的品格，但針對坊間送禮傳聞，卻又要監察人去查帳，並交代在開臨時董事會前將資料公開，給社會交代。從其中可發現，柯P對於是否挺吳，一直沒有定見，但這查帳的動作，應可代表柯的態度已漸形成，可能是他發現網路中充滿了對吳的負面聲量，若在此事件中沒清楚的立場，自己可能都會陪葬。

而柯針對「吳音寧風暴」清楚表態，除能凸顯自己不和稀泥的風格外，更能形塑積極任事、公正不偏的形象，畢竟身為台北市長，想尋求連任若政績寥寥可數，中間選民拉不到也就罷了，搞不好連基本盤都會渙散，與其將自己陷在是否挺吳的窘境中，不如主動出擊，掌握主動權，能選擇的操作方式及資源也會更多。

其次，柯P對小英論述的回應，當然有藉吳音寧事件對綠營進行反攻的企圖。一方面可強化新聞曝光的能量，另方面可凸顯出自己的政治能量及檔次，以明顯區隔丁守中及姚文智，並想拉大領先差距。對柯P來說，這當然是個反攻良機，柯若能在此議題上展現態度，更能收割不滿民進黨的中間、甚至淺綠選民，畢竟在「吳音寧風暴」中，小英對吳音寧的力挺反而更增添這兩類選民的惡感，因為他們更會深刻認知綠朝用人只問關係、不問能力及專業，若加上之前吳茂昆「拔管」後又踉蹌下台，更讓人覺得民進黨執政荒腔走板與不思反省。

最後，由於月前針對「兩岸一家親」道歉使柯白色的屬性混淆，甚至被指為綠色附庸，柯的聲勢受損。而在「吳音寧風暴」中，柯若能藉小英出手後的雙方博弈，將其形塑為「綠白較勁」，也不失為重塑白色力量或讓選票回流的好策略。總之，「英音相惜」確實給了柯一個絕佳的操作槓桿，能否在「綠白較勁」中勝出，就看柯的能耐了。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)