2018年06月08日 04:11 中國時報 王如玄

2016年發生的小燈泡命案引起社會各界關切，一時之間許多人，包含政府在內皆疾呼補救社會安全網的重要。然而，兩年過去了，社會安全網到底補了什麼？

小燈泡母親質疑政府提出的社會安全網，更質問蔡總統做到多少承諾。小燈泡父親在近日高院出庭時的陳述更是令人動容，他表示：「雖然這個合議庭中針對被告重返社會及再犯可能性做了諸多討論，理性而言，我們支持這樣的思辯，但很抱歉地說，身為被害者的我們還是看不到未來。」但政府對此的回應只有在6月6日召開的「107年第3次治安會報」時承諾，社會安全網將於未來3年增加3000人，解決人力不足問題。

這個承諾又是一個美麗的口號，根本是在唬弄，以為只要補足社工人力就能解決社會問題，這就是搪塞，如此的回應不但是令人絕望，且是憤怒。施政者不要以為喊個口號就可以解決問題。

如何處理精神病患犯罪問題，檢辯雙方為此在高院言詞辯論庭中展開了激烈的辯論。雙方都很清楚知道目前台灣現行機制中無法對精神病患有更好的處遇，以致精神病患在引用《刑法》第19條獲得無罪或較輕之刑後，照理說應進入監護處分接受治療，但現實又是如何呢？

筆者近日就遇到一個心裡顫抖不安的個案尋求協助。被告為精神病患，殺妻未遂被判3年徒刑及監護處分1年，獄中並未接受任何治療，出獄仍然在外四處遊蕩，理由是和地方檢察署簽約的醫療院所回文無法接收此個案，因此監護處分無法執行。為其妻提供服務的社工為此傷透了腦筋，自力救濟，到處尋找可接收的處所，而其妻及家人惶惶不可終日。所有困難都全由被害人及其家屬承擔，甚至將整個社會置於隨時有生命危險之中，這就是台灣的現狀。

所以被告的辯護律師說，這是國家社會未盡其應盡之責，不應由被告承擔後果而把被告關起來；而被害人方則說，難道國家社會未盡其應盡之責的結果，還要再由可憐的被害人繼續承受？告訴人和被告間的矛盾是誰造成的？難道政府以為單靠社工人力的增加就可以處理精神病患犯罪的問題？

一個精神病患的評估及處遇，需要的是跨專業的精神科醫師、諮商心理師、社工師、職能治療師、醫療院所、警察、司法人員及社區處遇等團隊整合，任何一個環節都不能遺漏，才能建構綿密的保護網，更重要的是犯罪預防的資源研究及政策，才能在前端減少不幸的發生。

如果一位錐心泣血的父親告白，依舊喚不醒政府對國家機制破洞問題何在的省思；一位悲傷無語的母親質疑，依舊換來的只是政府冷血無情的承諾，難道人民只能「日頭赤炎炎、隨人顧性命」？同時不禁要很悲痛地問，究竟要失去多少無辜的生命，政府才能覺醒？（作者為華夏社會公益協會理事長）

(中國時報)