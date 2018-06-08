至少，蔡總統要勇於講真話

2018年06月08日 04:11 中國時報 主筆室

民進黨執政後，大陸決心走自己的路，按自己的步調引導兩岸關係；蔡總統則宣稱「我們不會再忍讓，只會更加堅定決心，繼續走向世界，爭取國際社會的認同與支持」，預料兩岸關係將持續惡化。不過蔡總統應該很清楚，台獨沒有實現的可能，與大陸對抗只是以卵擊石，全球政治與經濟格局雖在調整，但包括美國在內，沒有任何國家會與中國決裂。

隨著大陸全球影響力提升，世界各國都在加強與大陸的關係。有些國家一開始不適應或不接受大陸崛起的事實，曾採取與大陸對抗的策略，但現在已開始調整，印度、日本都積極謀求與大陸改善關係，中、美兩國表面衝突的背後一直進行著密切的溝通，「鬥而不破」的格局並未改變。

中國崛起改變了世界，民進黨政府卻選擇「視而不見」或只看見於己有利的部分，但客觀情勢不會隨主觀意願改變，終究必須面對現實。可以看出，蔡總統在布吉納法索斷交後雖強硬表態，但並未效法陳水扁改走激進路線。蔡總統心知肚明，台獨不可行，但獨派勢力甚囂塵上，所謂天然獨更壟斷政治正確，對蔡英文造成沉重的壓力。獨派的投機色彩太過濃厚，無論是體制外的獨派抗爭，或體制內如黃國昌、賴清德等人的言行，主要都是政治操作，希望謀求更多政治利益。

蔡總統一上台就宣示在中華民國憲政體制下處理兩岸事務，至今初心未改，陸委會仍稱對岸「大陸」，基本上這是「不台獨」的立場宣示。蔡總統的台灣定位與獨派並不相同，因而面臨獨派沉重的壓力，蔡政府第一任閣揆林全就被譏諷為「老藍男」，遭或明或暗杯葛。林全就任後改革火力全開，卻失之急切、手段粗糙，一例一休前後不一導致企業和勞工雙輸，企業效能大不如前，外資也對台灣營商環境深感憂慮，年改更造成退休軍警教強烈抗爭，社會動盪。蔡總統民意支持度因而急遽下挫，獨派趁勢鼓譟，終於改任命「台獨工作者」賴清德組閣，黨內團結雖獲得強化，但隨著年底選舉接近，陳水扁與喜樂島等激進獨派對蔡英文造成的政治壓力反而與日俱增。

蔡英文如果不採取行動處理台獨激進勢力的問題，只會讓自己繼續被獨派綁架，讓兩岸關係持續探底。川普政府與大陸在經貿與東亞地緣政治上的衝突雖日漸提高，使「台灣牌」成為美國的籌碼。但全球力量已經轉移，「美國治下的和平」（Pax Americana）漸成絕響，冒失的川普在貿易問題上火力全開，美國已成為全球眾矢之的，連歐盟、日本等傳統盟邦都搖頭興嘆，顯而易見，美國外交力量將加速沒落。大趨勢下，美國能協助台灣對抗大陸多久，恐怕是一個大大的問號。一旦美國轉向，不但是蔡英文政府的悲劇，更是台灣人民不願意看到的結局。

從內政上看，蔡英文也必須擺脫獨派的掣肘。推進改革的初衷是好的，台灣確實需要各方面的深度改革，方能走出當前困境。但獨派在改革過程中為一己之私，刻意深化藍綠對立，導致改革議題失焦，成為綠營打擊反對黨與壟斷權力與資源的工具，這就很難說服多數民眾支持改革，不但改革進程困難重重，社會對立情緒更加嚴重。蔡英文常常被質疑假改革之名行鬥爭之實，很大程度上是獨派激進勢力導致的。

年底選舉將屆，獨派認定情勢大好，企圖藉大選綁台獨公投，譬如「以台灣為全名參加國際運動賽事」公投，這不僅是台灣人的尊嚴，或台灣內部政治問題，更涉及大陸的認知與國際組織的決議和規定問題，公投通過等於自絕參與國際賽事之路，更是與大陸決裂的訊號。這點蔡總統與國安團隊都非常清楚，蔡總統至少應勇於把真相說清楚，以實際行動控制獨派的操作。

蔡總統「不台獨」是從遵憲守法的角度出發，是維持兩岸和平的第一步，但還需要跨出第二步，就是「互信」，從善意中累積互信。講出台獨不可行的真相，是善意的開始。當然，善意與互信是互動關係，蔡政府以實際行動讓對方感受並確認，法理台獨並非其追求的目標，大陸也要讓蔡政府體認，「和平」的基本方針並未改變。如此，兩岸就能走上融冰之路。

(中國時報)