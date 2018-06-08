2018年06月08日 04:11 中國時報 主筆室

針對本報有關美國商會《2018台灣白皮書》的報導，陸委會以堂堂政府之姿，誣稱本報相關報導是惡意曲解報告原意、虛構嚴審假象、蓄意誤導民眾。

在資訊透明的時代，真相非常容易釐清，只要比對一下相關內容即可檢驗是非曲直。我們注意到，陸委會認定美國商會是「建議」政府應「便利大陸商務人士往來」，並非「警告」政府，也沒有「若不修正，恐讓國際投資卻步」等內容。但我們也清楚看到，報告明確提到，政府仍在大陸商務人士來台申請書上，保留不必要的限制措施。這項嚴格的規定可能會令跨國公司打消選擇在台設立亞太營運中心，阻礙產業整體競爭力，讓外國投資者卻步。

顯而易見，本報的報導並無任何曲解，反而是陸委會故意視而不見，或者想要大事化小，以迴避自己的責任，因此即便斲傷媒體的新聞自由和言論自由也在所不惜。陸委會這種掩耳盜鈴的作法，沒有任何建設性，而更可能是面對國王新衣被揭穿之後，表現出來的氣急敗壞。更為荒唐的是，美國商會都沒有站出來指責，作為被監督者的陸委會卻要越俎代庖。

蔡政府因為遲遲無法改善兩岸關係，早已大大破壞台灣的投資環境，讓台灣對外資的吸引力連年下降。聯合國貿易暨發展委員會的《世界投資報告》指出，世界經濟體的外人直接投資（FDI）存量占GDP比重平均是35%，台灣只有14.2%，連一半都不到。經濟部投審會也承認，台灣吸引僑外資數量已經連續3年下降。

這些難道也是本報的曲解和誤導？陸委會如果真的關心政府形象和台灣前途，好好改善兩岸關係才是正道。

(中國時報)