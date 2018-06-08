2018年06月08日 04:11 中國時報 楊艾俐

中央研究院院士劉遵義在6月2日的「從西方中心到後西方世界：21世紀新興全球秩序之探索」國際研討會中，引用大幅資料顯示美國、日本、中國的經濟版圖更迭。劉遵義根據聯合國及IMF的資料，把台灣註明「Taiwan，China」。主持人吳榮義當即反駁：「台灣是台灣，不是中國的一部分。」大會頓時安靜，等到討論台灣的因應策略時，全場更是一片寂靜，中外學者噤聲不語，和討論中國及西方未來的場次大相逕庭。

隨著中國大陸的迅速崛起，台灣更加邊緣化，到後來，國際都不知道如何幫助台灣了，真讓人憂心忡忡。台灣應從反中、仇中、排中以及防中的糾葛中，轉為知中，從而制定因應策略，讓台灣屹立不搖。

台灣尤其要留意現階段中國的政經弔詭處：首先，大陸的經濟成長是阻擋不了的，很多人也許不服氣（包括我在內），但是根據安格斯‧麥迪森所著的《中國經濟的長遠未來》一書中說，1820年中國GDP就占了世界的32.9%，遠遠領先美國及歐洲各國，這150年，先有滿清腐敗衰落，引來歐洲列強及日本侵略，然後是毛澤東浩劫，一路下跌，到1970年只占3.1%，經過30餘年改革開放，中國在2016年的GDP占世界15.1%，其實中國只是恢復她以前的地位而已，還有很大成長的空間。

中國經濟總體占第1，只是國力的總體顯現，不代表每個國民過著好生活，目前中國平均每人GDP只有美國的1/4，台灣的40%。中國大陸人民在世界快樂程度評比，多年來居80位，所以台灣實在不必擔心。

台灣如果沒有政治惡鬥，還是遠比大陸適合居住。現今年輕人去大陸是為了前途，如果繼續打造台灣成為快樂島，他們的消費、退休、養老都會在台灣，加上大陸及其他國家的觀光客，還有台灣的科技創新能力，還是有希望的。北歐3國的成功方程式就是觀光及創新打造出來的。

第二，切勿期待中共採取西方式民主，尤其是一人一票制度，未來的中國有三權分立，但不是西方的行政、立法、司法三足鼎立，而是由決策（政治局常委）、行政（國務院系統）、監察（中紀委）治理，這是中國實行數千年的制度，中國人覺得實施這套制度很有自信，也很自在。說它是寡頭也好，恐怖平衡也好，至少它提供某種制衡。

被喻為法國20世紀最清醒的政治評論家雷蒙‧阿隆說，「歐洲在19世紀快速發展經濟時，沒有國家同時享有個人自由、一人一票和議會制度」，所以西方民主也是漸進式的，不是一蹴可幾的。他觀察亞洲四小龍的經濟發展，認為「蓬勃的資本主義經濟需要配上限制的民主。」

第三，未來不是只有G2（美國、中國）的世界，而是美國+歐洲+中國+日本等多極世界。中國在可見的未來，為增進經濟成長，鞏固共產黨統治，在國際上不會做大舉挑釁的舉動，中國軍力近年大幅進步，但是與美國仍相差甚遠，例如美國在全球有65個軍事基地，中國只有跟少數國家有軍事合作。在此期間，大陸對台灣，只要不叫囂台獨，很少會留難台灣。台灣也得明白自己是小國，小對大必須用智，而要用智，知中是第一步。

(中國時報)