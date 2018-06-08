蔡政府要聽懂美商會的警示

2018年06月08日 04:11 中國時報 杜震華

台北美國商會發表《2018台灣白皮書》，除提出多項建議外，也首次大力肯定政府表現。因為，和去年重話批評「80項建言，1項都沒解決」相比，今年稱讚政府至少解決了9項，「可說是進步驚人」，相信政府士氣受到了相當的鼓舞。

然而，政府卻也不必過於欣喜，因為80項建言改善了11項，也只改進了1/8，且未改善的卻可能是更關鍵的投資障礙，只是美國商會改變策略，以「鼓勵」代替「苛責」，希望獲得更好的改善效果。

事實上，今年白皮書的建議重點，的確都是對民進黨政府具有挑戰性，甚至根本不想改善的項目，故形成台灣投資環境的重大障礙。否則，以台灣投資環境國際評比尚屬優異而言，不應讓投資率持續低迷，且外資量近來在東亞遙遙落後，和20年前完全不可同日而語。

美國商會的五大建議為：一、政府應擁抱創新精神；二、以新思維規範《勞基法》中專業與管理人員的工時；三、百分之百確保台灣能有充足、價格穩定的電力；四、加速大型私募基金來台；五、確保法規訂定過程的透明完善。這些建議的確皆切中時弊，值得政府認真研究，以突破台灣投資不振、薪資不漲的僵局。

首先，在「擁抱創新精神」方面，我們的確看到官僚體系的創新精神一直在下滑。但這是一個複雜因素的結果，包括晉用太多缺乏歷練的高層官員，不懂如何適當引入創新；或者首長是由中低階官員循序擢升、久居官場而缺乏新意；或者高官任期不長、在「五日京兆」的心理下無意承擔創新；再加上年金改革、福利下降，更無意自發引進創新。這些弊端，需行政院痛下決心處理解決才行。

其次，為保障勞工而修改《勞基法》，卻造成勞方、資方和社會三輸，而美國商會也不滿意。專業和管理人員本來就不宜以一般勞工工時來管理，用超越先進國家的勞動法規來管理需要彈性的白領高層，是在傷害企業的國際競爭力。和此相關的是，美國商會警告嚴審陸人來台，可能讓國際投資卻步。政府的確有國家安全的考量，但應可考慮類似亞太經合會（APEC）的快速入境模式，讓名單內的人員可免除繁文縟節並足時停留。否則，在台灣設立區域總部者將受嚴重衝擊，會放棄台灣而轉往他處。

其三，美國商會最關切的應是電力問題，因備轉容量不足，故希望保有核電廠以備不時之需外，也關心新能源價格過高，將削弱企業競爭力。遺憾的是，這些憂慮正好是民進黨政府「吃了秤砣鐵了心」要完成的「神聖使命」──以提供「超國際價格」的新能源來取代核電，並不合邏輯地放棄核四，用老舊核電充當備用機組，短期搭配將產生二氧化碳和PM2.5的燃煤發電。因此，這將難以滿足美國商會的呼籲，未來甚至可能呼籲美商「遠離台中」，來應對我國的能源政策。

政府難得聽到掌聲，但要掌聲不斷，可能要加「好幾把勁」才行。（作者為中國文化大學全球商務系副教授）

(中國時報)