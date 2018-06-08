2018年06月08日 04:11 中國時報 趙哲聖

橫跨不同世代，播報體育新聞風格獨特的傅達仁，因為老年病痛纏身，積極鼓吹安樂死政策，7日他拖著瘦弱的身影，經由瑞士「尊嚴」安樂死機構的成全，走向天堂。

作家蘇珊．桑塔格（Susan Sontag）曾寫過《疾病的隱喻》一書，關注人們對於疾病的多樣詮釋。當面對疾病晦暗時，社會總會用「隱喻」思維看待，癌症的神祕感、安樂死的道德感等，人們會賦予疾病想像、多重的意義，卻也可能產生不良的後果。

蘇珊‧桑塔格的批判觀點，引發我們對此次傅達仁終結生命方式深層的思考。一直以來，病痛的灰暗常是人們面臨死亡時「沉默的隱喻」。在常態的生命學，我們鼓勵病人脫離苦海，遠離死亡，因此總避談死亡；或當走向死亡的階段時，總希望能創造平淡的情境，讓瀕臨死亡者能祥和面對，逝者能入土為安。

傅達仁忍著胰臟癌末期的痛楚，積極奔波，希望促成台灣安樂死合法化。他導引人們對身體與自我存在進行深刻的省思，很多人對此新聞深覺震撼，因為傅達仁「太不像」隱喻下走向死亡過程的演員，不時走向銀幕，多次出面談安樂死，高調衝撞過往臨終者給人的觀感。

死亡是自然法則的定律，但「老化過程」卻是相對的概念，選擇死亡的方式能讓每一個獨立人格有自由的選擇權嗎？人雖然無法阻止生老病痛的發生，但可以決定自己的老法和死亡的方式嗎？這是傅達仁推動「安樂死合法化」給我們的震撼，提供人們「另一個面對病苦、選擇死亡」的方式。

傅達仁之前踏上瑞士的死亡之途並不順利，去年底因為親情難以割捨，捨不得兒子生病與家人牽掛，曾從瑞士返回台灣。瑞士「尊嚴」機構所做的是「陪伴自殺」，這需經過多次審慎評估之後才能啟動，由院方提供器具，意識清醒的病人「自己」結束生命，這與傳統的安樂死是有差別的。

傅達仁捍衛自主生命權的動作，對於原來台灣體制中緩和的安寧醫療系統是否會造成衝擊，令人關注。而明年1月6日將正式上路的《病人自主權利法》，因為傅達仁的離去，也許更容易宣導病人擁有簽署「預立醫療決定」的權利，使該法未來更順利推行。

傅達仁求「善終」的決心，不只是為了讓自己遠離疾病的苦痛，他「捍衛生命權」的意志，更發人深省。願他一路好走！

（作者為開南大學資訊傳播學系助理教授）

(中國時報)