2018年06月08日 04:11 中國時報 黑鳥麗子

以前聽朋友聊起在蘭嶼拍片的經驗，朋友說，與達悟族人溝通時，很多事情都不能明說，好比不能約定幾點幾分要拍，因為族人擔心祖靈知道了會生氣，導致不順利。因此看《只有大海知道》之前，想著整部電影在蘭嶼拍，過程想必不輕鬆，看完後深深覺得崔永徽導演的心臟真的很大顆，而且非常柔軟，她淡淡撥開生活表面的陰影，帶著觀眾一同看進蘭嶼的深深海底。

這部片以蘭嶼小學生馬那衛的生活為主軸，他的爸爸長期在台灣工作，自小與祖母相依為命，某天他在港邊潛入水底幫遊客撿起掉進海裡的墨鏡，還要了兩百塊小費！開學後才發現那不是遊客，而是他新的級任老師，此後兩人不對盤，老師看他不順眼，覺得這小孩天天遲到，居然還穿拖鞋來上課，完全沒規矩，經過一番互動，老師才真正「看見」馬那衛的生活，走進他的世界。

片中馬那衛跟阿嬤的互動特別有趣，兩人代表創新與守舊，好比馬那衛想吃炒麵、熱狗，但阿嬤端出的永遠是田裡挖的芋頭與海裡抓的魚，阿嬤不解地說「為什麼要吃狗？」祖孫之間的對白很有笑點，而且這些日常生活中不刻意營造的互動，讓素人演員的魅力展現無遺。

為了在蘭嶼拍攝，導演下足功夫，據說前後籌備了6年，還在蘭嶼開辦營隊培養在地的小朋友演員，拍片時甚至遇到強烈颱風吹垮了所有布景、斷水斷糧，過程可說是千辛萬苦，我相信單是拍片過程就足以拍出另一部片。而我最感動的恰恰就是導演的選擇，她當然可以寫一齣都會老師在蘭嶼遇到的離奇遭遇，用鏡頭特寫文化差異，像《上帝也瘋狂》、《城市鄉巴佬》等片熱鬧非凡，笑點又多，但她很誠懇地說了個平淡卻有深度的故事，說的是教育、說的是信任，她讓這個台灣來的老師慢慢地認識蘭嶼，更透過蘭嶼，反過來讓主角、讓觀眾，更深層地認識了自己。

前一陣子有對父母親把打小孩的影片上傳網路，引發眾怒，教養專家紛紛跳出來譴責。我想這對父母成長路上應該沒有遇到馬那衛的阿嬤，她不急著推孫子認識世界，但她記得及時給孩子肯定，她知道小孩對外界新奇事物的渴望，卻不把外界當成魔鬼，重要的時刻她永遠陪著孩子，用時間等他成長。這個「等」的功夫，恰巧是都會小孩塞爆的行事曆裡塞不下的重要功課。

我最喜歡電影的開頭與結尾的安排巧思，馬那衛陪阿嬤採龍眼，阿嬤稱讚孫子真棒，採了好多龍眼。阿嬤看似什麼都不懂，就是個整天煮芋頭給孫子吃的老派阿嬤，但她其實通透清澈，她懂孫子；後來，孫子也懂了她。我想，這就是教養最好的定義吧！ （作者為自由作家）

(中國時報)