颱風假放不放 先開視訊會議

2018年06月08日 04:10 中國時報 張理國 、 鄭舲 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

去年7月才因颱風假飽受爭議的行政院長賴清德（右）昨指示中央氣象局提供地方更多服務，颱風前一晚7點氣象局將與地方進行「縣市颱風視訊會議」，提供地方更多資訊。（本報資料照片）

颱風停班停課問題經常造成地方政府困擾，曾任台南市長的行政院長賴清德昨指示中央氣象局提供地方更多服務。氣象局長葉天降表示，從今年起，颱風前一晚7點氣象局將與地方進行「縣市颱風視訊會議」，提供地方更多資訊。對此，桃園市及台中市都支持這項作法。

值得注意的事，氣象局雖同意舉行「縣市颱風視訊會議」，但葉天降也不忘提醒，這只是盡量減少地方資訊不足的困擾，不見得能減少預測失準，畢竟不確定性仍然存在。

精確數據給地方首長

葉天降表示，目前颱風資訊除了中央與各縣市電話通聯外，還可以進行視訊服務，由於地方測站的颱風資訊沒有中央氣象局預報中心充分，視訊會議可以提供較多的資訊供地方研判，有助於地方政府就停班停課進行決策。

行政院發言人徐國勇說，任何對颱風的預判，能夠讓縣市首長得到更精確的訊息非常重要，氣象局也做了許多有關颱風預測的設備改善，例如購買超級電腦，希望提供更精確訊息給縣市首長預做防範。

桃園市長鄭文燦說，颱風假的決定要有科學依據，若氣象局資料準確，可靠範圍更明確，當然有助判斷。自認過去3年半來判斷停班停課相當準確的鄭文燦也說，颱風前一晚7點進行視訊算是好的時間點，如果太晚，怕影響一般市民。

即時做好第一線災防

台中市長林佳龍則說，颱風經常引發水災或電塔倒塌，資訊整合及運用非常重要；政院能推動資訊智慧運用，在災防第一線的地方政府非常支持。透過視訊即時掌握災害資訊，即時把訊息告知市民，讓全民都擁有相關資訊，才能趨吉避凶。

對於將研判停班停課納入氣象局的視訊建議，林佳龍說，過去放颱風假時，都要橫向做區域集體的討論，才不會造成民眾需要跨縣市上班上課的困擾；現在中央能給更多資訊就能快速反應，對中央地方合作相當重要。

周日起全台可能下雨

目前在菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，至昨晚8點為止，尚未形成第5號颱風（馬利斯）。氣象局預報員林伯東表示，由於熱帶低壓的結構還不夠完整，要看接下來的發展，也有可能在今天形成颱風，預估會朝日本前進，並不會撲向台灣。

至於在南海的輕颱艾維尼移動速度變慢，朝北北東緩慢前進，至昨晚為止，尚未登陸廣東。氣象局說，艾維尼颱風應該不會影響台灣，其強度可能減弱為熱帶性低氣壓，但其路徑逐漸朝台灣附近靠近，預估從周日起雲系就會影響到台灣地區，屆時全台都有下雨機會。

(中國時報)