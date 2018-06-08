千禧年全球大學排名 亞大31名

英國泰晤士報高等教育特刊 2018年評比

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中國時報
／台中報導

英國《泰晤士報》高等教育專刊公布「千禧年全球大學排名（Millennials’ ranking）」，針對世界各國創立於2000年後的大學進行評比，共選出23國、36所辦學優良大學，亞洲大學與台北大學皆入榜、並列31名，而亞大更是全台唯一進榜的私立大學。

該教育專刊同時公布創校50年內、全球前250名大學排行榜，針對全球創校50年內的1125所學校進行評選，台灣地區包括台科大、陽明、長庚、中山與亞洲大學等共11所大學上榜，其中，亞大與其他6所公私立大學並列全台第4，名列排行榜201至250名。

亞大研發長黃志揚指出，《泰晤士報》高教專刊是針對各大學的教學、研究、論文被引用率及國際合作、產學合作等5大面向，進行13項指標評比，在世界數百所符合資格的大學中選出23國、36所大學入榜，資料顯示，全台於21世紀新設立的大學共有43所，結果只有亞大與台北大學上榜。

亞大校長蔡進發表示，學校近年來為強化研究能量，陸續成立人工智慧AI、大數據、精準醫療、3D列印、金融區塊鏈、網路成癮防治、食品安全檢測、眼視光、趨勢等研究中心，並與美國史丹佛、密蘇里大學及日本京都、大阪大學、香港大學等國際名校建立合作關係，全面提升研究與教學品質。

「加速國際化並推動師生國際移動力，將是未來辦學重點！」蔡進發強調，創校僅17年的亞大目前已吸引573名國際生來校就讀，每年更送500名學生出國進行長、短期研讀，學校全力朝國際化邁進，也因不斷努力，亞大在2013年挺進英國泰晤士報「金磚五國及新興經濟體」世界排名第53名後，至今已獲11個項目的百大大學。

(中國時報)

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