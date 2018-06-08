高美醫專 8月起停招停辦

2018年06月08日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

第3所大專退場！繼高鳳、永達技術學院之後，教育部昨宣布，位於高雄市美濃區的高美醫護管理專科學校自107學年度（8月1日）起停辦；教育部並強調，該案是高美董事會參酌社會大環境及學校現況「率先急流勇退」，主動提出停招停辦。

高美醫專創立於1968年，當年由美濃一群熱心教育的鄉紳集資設立，創校時校名美德高中，後來更名復興高中、復興工商、高美護工。2003年，高美護工從高職升格專科，成為旗美地區唯一一所專科學校，簡稱高美醫專。

因不敵虧損，到今年剛好半世紀的高美醫專決定停辦。教育部表示，該校106學年度全校學生數564人，扣除今年畢業人數後剩餘日間部381人、進修部26人，4月底時教育部已至高美醫專舉辦學生安置說明會，協調學生轉至鄰近同類別、同等級的校系，預計6月30日前安置完畢。

教職員工方面，全校20位專任教師，目前未積欠教職員工薪資，教育部也要求該校應依法辦理資遣及離退，目前已有8位教師被延聘到鄰近學校任教。

少子化問題從105年開始衝擊大專招生，根據教育部統計，105學年大一新生減少約1.5萬人，106學年又少了1.4萬人，2年內減幅近1成1。高鳳、永達技術學院和今年的高美醫專只是先例；位於苗栗頭份市的亞太創意技術學院，也因財務問題，107學年教育部不核給招生名額，即停止招生1年。

根據教育部推估，10年後大專入學新生人數將比目前減少9萬5160人，其中又以109及117學年減幅較大，分別比前一學年減少2.4萬及1.4萬人，117學年更跌至谷底只剩15萬7387人，是因為該年大一新生是虎年出生。教育部表示，未來不少大專校院將因招生不足面臨轉型或退場，教育部將持續督導。

(中國時報)